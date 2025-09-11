ТСН у соціальних мережах

Як казати листОпад чи листопАд: говоримо українською правильно

Який наголос правильний: листОпад чи листопАд

ЛистОпад чи листопАд - як правильно

ЛистОпад чи листопАд — як правильно

Слово «листопад» часто викликає сумніви у мовців, що призводить до суперечок щодо його правильного наголосу. Чимало українців кажуть «листОпад», інтуїтивно переносячи наголос на другий склад, тоді як правильна норма вимагає наголошення останнього складу — «листопАд».

Чому саме «листопАд»

Правильний наголос на останньому складі (листопад) зберігається в українській мові історично й пов’язаний з його походженням. Слово «листопад» є складним і утворилося шляхом поєднання двох основ: «лист» і «падати». У таких словах друга частина, що вказує на дію, зазвичай приймає на себе наголос.

Ця ж закономірність спостерігається і в інших словах, утворених за аналогічною моделлю. Наприклад:

  • водопад (вода + падати)

  • зорепад (зоря + падати)

  • снігопад (сніг + падати)

Як бачимо, в усіх цих випадках наголос падає на останній склад, що робить виняток лише для слова «листопад» невиправданим.

Два значення, один наголос

Важливо пам’ятати, що слово «листопАд» в українській мові має два основних значення, і наголос залишається незмінним в обох випадках:

  1. Одинадцятий місяць року.

    • Приклад: «Погода в листопАді буває дуже мінлива».

  2. Природне явище, коли опадає листя з дерев.

    • Приклад: «Прийшов листопАд — і дерева стали голими».

Правильна вимова як частина мовної культури

Наголошення слова «листопАд» є не просто сліпим слідуванням правилам. Це відображення унікальних рис української мови, які відрізняють її від інших слов’янських мов. Дотримання цієї норми — це не просто правильна вимова. Це повага до історії нашої мови, її мелодійності та неповторної структури. Це — частина нашої культури.

