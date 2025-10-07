Як правильно перекласти слово «ширинка» українською

«ширинка» українською

Реклама

В українській мові слово «ширинка» знайоме багатьом, проте його вживання в сучасній літературній мові викликає неабиякі дискусії серед мовознавців. Найчастіше цим словом називають застібку на передній частині штанів, однак чи є це справді українським стандартом — питання не таке очевидне, як здається на перший погляд.

Як стверджують деякі експерти насправді, «ширинка» — це просто шматок тканини, вирізаний на повну ширину полотна. У минулому цим терміном називали скатертину, обрядовий рушник або декоративну хустку. А от та частина штанів чи джинсів, яку ми звикли так називати, насправді має зовсім іншу назву.

Правильний технічний термін для «ширинки»

Коли мова заходить про застібку на штанях, фахівці з мови рекомендують користуватися технічним терміном «гульфик». Саме це слово є нейтральним і вживаним у професійній лексиці, інструкціях для виробництва одягу, а також у відповідних стандартах галузі. Хоча слово «ширинка» широко використовується в побуті, в літературному мовленні та офіційних текстах його рекомендують уникати.

Реклама

Як правильно українською буде «ширинка»

Найбільш наближеним до повсякденної мови варіантом є «ширінька» — саме так радять писати та вживати це слово мовознавці, якщо йдеться про розмовний стиль. Однак, потрібно звернути увагу на вимову: правильним є варіант із літерою «і» та м’яким знаком.

У технічних і літературних текстах — лише «гульфик».

У низці джерел трапляється ще один термін французького походження «браґетт», однак він надзвичайно рідкісний і майже не використовується.

Підсумовуючи, в українській мові для позначення застібки на штанах краще вживати слово «гульфик». Якщо йдеться про розмовний варіант, можливий вжиток слова «ширінька», причому саме в такому форматі (з м’яким знаком), хоча навіть тут багато мовознавців радять віддавати перевагу технічній термінології. Самою ж «ширинкою» в українській традиції спершу називали зовсім інший предмет одягу чи побуту — шматок тканини або рушник.