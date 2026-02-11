- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 70
- Час на прочитання
- 2 хв
Як правильно писати: "спочатку" чи "з початку" – пояснення та приклади
Правильне написання прислівників та іменників з прийменниками часто викликає труднощі навіть у досвідчених носіїв мови.
В українській мові часто виникають сумніви щодо написання слів, які звучать однаково, але мають різне граматичне значення. Однією з найпоширеніших дилем є вибір між написанням «спочатку» та «з початку».
Про це пише «Радіо ТРЕК».
Лінгвісти наголошують: помилка у цьому випадку виникає через нерозуміння контексту. Насправді правило є доволі простим і базується на тому, яку роль слово відіграє у реченні.
Коли пишемо разом
Слово «спочатку» пишеться разом, коли воно виступає прислівником. У цьому випадку воно вказує на час або порядок дій.
Головний маркер для перевірки — можливість заміни синонімом. Якщо слово «спочатку» можна без втрати змісту замінити на «спершу», то писати його потрібно одним словом.
Приклад:
Спочатку (спершу) зробимо домашнє завдання.
Спочатку (спершу) подумай, потім скажи.
Коли пишемо окремо
Написання «з початку» окремо застосовується тоді, коли йдеться про іменник «початок» із прийменником «з». У такому контексті фраза вказує на конкретний часовий проміжок або вихідну точку в просторі.
Тут ключовим є наявність іменника, який можна провідміняти (початок, початку, початком). Прийменники з іменниками в українській мові завжди пишуться окремо.
Приклад:
З початку і до кінця фільм був цікавий. (Можна поставити запитання: з чого? — з початку фільму).
З початку дня в магазині діє знижка.
Отже, щоб не помилитися, варто проаналізувати речення: якщо йдеться про порядок дій (спершу) — пишіть разом. Якщо ж мається на увазі старт чогось конкретного — вживайте прийменник окремо.
Нагадаємо, в різних регіонах України побутують власні діалектизми, які можуть бути незрозумілими для мешканців інших областей. Одним із таких слів є «калабанчик» — так у деяких регіонах називають невеликий контейнер або судочок для їжі, який беруть із собою на роботу чи навчання.
Окрім цього, українці використовують й інші локальні назви: зокрема, на Донеччині поширені слова «тормозок» (їжа на роботу, особливо в шахту) та «мармід» (посуд для обіду).