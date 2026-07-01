Як правильно розуміти слово "вишкребок": що воно означає і чому ним можна образити

Що означає слово "вишкребок" / © pexels.com

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Це слово має давнє побутове походження і водночас яскраве переносне значення, яке могло змінюватися залежно від контексту.

Значення слова «вишкребок»

У тлумачних словниках української мови слово «вишкребок» має кілька значень:

По-перше, це буквально залишки тіста або іншої маси, які вишкрібають зі стінок посуду (наприклад, макітри чи діжі) після приготування їжі. Такі залишки часто використовували, щоб не втрачати жодного шматочка продукту.

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По-друге, слово має переносне значення. Так могли називати:

останню дитину в сім’ї;

людину, яку зневажливо сприймали або вважали «нікчемною».

Саме друге значення найчастіше надає слову емоційного та образливого відтінку.

Походження слова «вишкребок»

Слово походить від дієслова «вишкребти», тобто ретельно зішкребти, зібрати залишки. Первинно воно було пов’язане з побутом і кухнею, де нічого не мало пропадати.

З часом побутове значення почало переноситися на людей. Так з’явилася метафора: як останні залишки тіста — так і «останній» або «непотрібний» у сімейному чи соціальному сенсі.

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Як слово використовували в мовленні

У старіших текстах і розмовній мові «вишкребок» міг звучати як:

жартівливе позначення молодшої дитини;

різко негативна характеристика людини;

емоційне образливе звертання.

У літературі це слово зустрічається як стилістично забарвлена лексика, що підкреслює зневагу або конфліктність ситуації.

Сучасне вживання

Сьогодні слово «вишкребок» вживається рідко, але його можна зустріти:

у художній літературі;

в розмовній мові з іронічним відтінком;

у статтях про українські рідкісні слова.

Через емоційне забарвлення його варто використовувати обережно, адже воно може сприйматися як образа.

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FAQ

Що означає слово «вишкребок» в українській мові?

«Вишкребок» — це залишки тіста або маси з посуду, а також переносне позначення останньої дитини в сім’ї або зневажливе слово щодо людини.

Чому слово «вишкребок» використовували як образу?

У переносному значенні воно походить від ідеї «залишків», тому поступово стало метафорою для людини, яку сприймали як незначну або останню в певному ряду.

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