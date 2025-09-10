Як правильно сказати «рюкзак» українською: варіанти від давнини до сьогодення

Як сказати «рюкзак» українською

Реклама

Слово «рюкзак», що міцно увійшло в нашу мову, походить з німецької (Rucksack), де Rücken означає «спина», а Sack — «мішок». Однак українська мова має безліч власних, питомих слів, які можуть повністю замінити це запозичення, збагачуючи мовлення.

Цікаво, що рюкзаки почали активно використовувати як аксесуар для школярів лише від 1950-х років. Сьогодні це універсальний предмет, який використовують діти, чоловіки та жінки. За свою історію він став не лише практичним, а й стильним елементом. Наприклад, найдорожчий рюкзак від Louis Vuitton коштує 79 000 доларів.

Літературні та загальновживані варіанти слова «рюкзак»

У сучасній українській мові та офіційних текстах найбільш поширеними й рекомендованими є такі слова:

Реклама

Наплічник — найпоширеніший і словниковий варіант, утворений від «на плечах». Це слово використовується як в офіційній, так і в розмовній мові.

Заплічник — давніший, але також поширений варіант. Часто зустрічається у творах класичної літератури, підкреслюючи спосіб носіння «за плечима».

Ранець — офіційний відповідник, особливо у шкільному контексті. Використовується для позначення жорстких або каркасних моделей, які допомагають зберігати шкільне приладдя від пошкоджень.

Розмовні та діалектні назви

Крім основних, в українській мові існує велике різноманіття регіональних та розмовних назв, які додають мові колориту:

Плечівник — сучасний, зрозумілий аналог, утворений від слова «плечі».

Наплечник — схожий на «наплічник», популярний серед туристів.

Заплічний мішок та наплечна торба — описові й прості народні варіанти.

Ранцівка — поширена на заході України, переважно для дитячих портфелів.

Мандрівник або подорожник — метафоричні назви, що вказують на призначення сумки для подорожей.

Люлька — архаїчне слово, що трапляється у старих текстах.

Плєц, плецак — полонізми, які використовують у західних регіонах України.

Таністра — військовий рюкзак, який використовується в лемківській говірці.

Броцак — діалектне слово, поширене на Наддніпрянщині та Гуцульщині.

Регіональне багатство мови

Різні регіони України мають власні унікальні слова для рюкзака, що демонструє мовне багатство. Наприклад, на Закарпатті для позначення рюкзака використовують слово «гатіжак». А якщо йдеться про кошик, який носять на плечах, його називають «гатікошар». На Буковині цей предмет має назву «рупцак».

Особливо цікаві назви зустрічаються на Гуцульщині. Там рюкзак можуть назвати «табі́вка» або «тобілка». Це слово також описує традиційну гуцульську шкіряну торбину з орнаментом, яку носять на ремені через плече.

Інші цікаві варіанти

Українці також пропонують інші варіанти на порталі «Словотвір», які можуть бути синонімами рюкзака: спиноторба, саква, реченосець, спиносум, звисторба, запузатець, наспинна торба та вдяганець.

Реклама

Хоча слово «рюкзак» є зрозумілим, використання питомо українських слів, як-от «наплічник» чи «ранець», збагачує мову та зберігає її унікальність.