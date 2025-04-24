Як правильно сказати українською: «налічка», «мєлочь», «сдача»

Реклама

У повсякденному спілкуванні ми часто використовуємо слова, які можуть мати кілька варіантів перекладу українською мовою, залежно від контексту та бажаної точності висловлювання. Слова російського походження «налічка», «мєлочь», «сдача» не є винятком.

“Налічка” — як правильно українською

Російське слово «налічкою» вказує на спосіб оплати за товари чи послуги. Українською мовою для позначення цього поняття використовується слово «готівкою».

Згідно з чинними словниками української мови, зокрема Академічним тлумачним словником української мови та сучасними практичними словниками, слово «готівка» має пряме значення: «гроші у вигляді банкнот і монет». Відповідно, оплата «налічкою» українською звучатиме як «оплата готівкою».

Реклама

Наприклад, замість фрази «Ви можете розрахуватися налічкою або карткою», правильно буде сказати: «Ви можете розрахуватися готівкою або карткою».

Як буде українською “мелочь”

Слово «мелочь» у російській мові має кілька значень, але найчастіше використовується для позначення дрібних монет. Українською мовою для передачі цього значення існують різні варіанти, залежно від контексту:

Дрібні гроші (монети). Це найбільш точний та загальновживаний переклад. Він підкреслює невеликий номінал монет. Наприклад, «У мене немає дрібних грошей, щоб заплатити за проїзд».

Дрібняки. Це розмовний варіант, який також вказує на дрібні монети. Наприклад, «Пошукай дрібняки в кишені».

Монета (у однині). Якщо йдеться про одну конкретну дрібну монету. Наприклад, «У мене залишилася лише одна дрібна монета».

Мізерія (переносне значення). У деяких контекстах «мелочь» може вживатися у переносному значенні як щось незначне, неважливе. Українською це може бути передано словами «дрібниця», «мізерія», «нісенітниця». Наприклад, «Не звертай уваги, це дрібниця».

Отже, вибір українського відповідника для «мелочь» залежить від того, чи йдеться про фізичні дрібні монети, чи про щось незначне. У більшості випадків, коли маються на увазі гроші, найкраще використовувати «дрібні гроші» або розмовне «дрібняки».

Чи правильно казати “сдача” українською

Слово «сдача» означає гроші, які повертаються покупцеві після оплати товару або послуги, якщо сума оплати перевищує вартість покупки. Українською мовою для цього поняття існує чіткий та усталений відповідник — «решта».

Згідно з нормами української мови, «решта» — це «гроші, що їх одержує покупець від продавця, сплативши більшу суму за товар». Тому, замість фрази «Заберіть вашу сдачу», правильно буде сказати: «Заберіть вашу решту».

У розмовній мові іноді можна почути кальку «здача», проте літературною та загальноприйнятою формою є саме «решта». Використання слова «решта» є ознакою грамотного та правильного мовлення.

Отже, щоб правильно говорити українською мовою, уникаючи русизмів, слід запам’ятати такі відповідники:

Російське «налічкою» українською буде «готівкою» .

Російське «мелочь» у значенні дрібних грошей найчастіше перекладається як «дрібні гроші» або розмовне «дрібняки» .

Російське «сдача» українською мовою є «решта».

Використання цих питомо українських слів не лише збагатить ваше мовлення, але й сприятиме збереженню чистоти та автентичності української мови.