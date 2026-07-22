Як правильно українською називати найпоширеніші автомобільні терміни: не масло і не двірники

Автомобільні терміни українською

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Русизми та побутовий суржик міцно укоренилися в автомобільній тематиці, тому українські водії часто використовують звичні кальки у повсякденному спілкуванні. Проте наша мова має точні та милозвучні відповідники для кожної деталі чи процесу, які варто знати та використовувати.

Найрозповсюдженіші автомобільні суржики: говоримо українською правильно

Склоочисники замість дворників

Замість звичного слова дворники у літературній мові слід використовувати термін склоочисники. Це спеціальний пристрій, призначений для автоматичного очищення оглядового скла транспортного засобу від дощу та снігу. Вітрове скло повинно бути чистим, тому в разі появи крапель вологи водій має ввімкнути саме склоочисники.

Кермо замість руля

Ще однією поширеною помилкою є вживання слова руль замість українського кермо. Кермом називають пристрій, призначений для керування рухом різних транспортних засобів, зокрема автомобілів.

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Мастило замість масла

Часто водії плутають поняття технічних рідин, називаючи моторну оливу словом масло. Проте масло є харчовим продуктом, тоді як для механізмів використовується мастило або олива, що є жировою речовиною для зменшення тертя між деталями машин.

Гальма замість тормозів

Нерідко в розмовах можна почути слово тормоза замість правильного гальма. Гальма є життєво важливим пристроєм для уповільнення або повного припинення руху транспорту. У критичних ситуаціях на дорозі нога різко вдавлює педаль гальма в підлогу, після чого машина зупиняється.

Затори замість пробок

Замість розмовних пробок на дорогах слід вживати слово затори, яке означає скупчення транспорту, що створює перешкоду для руху.

Посвідчення водія замість водійського посвідчення

Офіційна назва документа, який дає право керувати транспортним засобом, також часто зазнає калькування. Замість некоректного словосполучення водійське посвідчення слід казати посвідчення водія. Цей офіційний документ підтверджує право на керування транспортом.

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Фара світить замість фара горить

Ще однією мовною помилкою є вираз фара горить. Українською мовою фари чи лампи не горять, а світять. Горіти може вогонь або будинок під час пожежі, а освітлювальні прилади на автомобілі випромінюють світло, тому правильно казати, що фара світить.

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