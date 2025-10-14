ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
350
Час на прочитання
1 хв

Як правильно українською називати "примерочную": лише один варіант правильний

Існує єдиний правильний варіант слова “примерочная” українською мовою

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
"Примерочная" українською

"Примерочная" українською

У повсякденному житті деякі слова, особливо пов’язані з побутом і торговельною діяльністю, часто вимовляються або пишуться із запозиченнями з російської мови. Одним із таких поширених слів є «примерочна» — простір у магазині, де покупці можуть приміряти одяг перед покупкою. Але чи є це слово правильним українським варіантом?

Великий тлумачний словник сучасної української зазначає, що правильним відповідником російського «примерочная» в українській є слово «приміряльня». Це особливе приміщення — кабінка чи кімната для приміряння одягу — в українській традиції має саме таку назву.

Слово «примерочна» виникло як калька з російської або ж через пряму адаптацію мовних моделей радянського періоду, подібно до таких застарілих слів, як «булочна» (пекарня) чи «закусочна» (буфет).

Відомі мовознавці підкреслюють, що дбати про чистоту мови важливо не лише з погляду естетики, а й як ознаку освіченості. Правильне вживання слів сприяє збереженню культурної ідентичності та унікальності української мови.

Отже, коли ви йдете в магазин приміряти новий одяг, українською найкраще говорити, що ви ідете в «приміряльню». Використання цього слова не лише збагачує мовлення, а й підтримує справжню українську традицію в назвах повсякденних речей.

Дата публікації
Кількість переглядів
350
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie