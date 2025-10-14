Як правильно українською називати "примерочную": лише один варіант правильний

"Примерочная" українською

У повсякденному житті деякі слова, особливо пов’язані з побутом і торговельною діяльністю, часто вимовляються або пишуться із запозиченнями з російської мови. Одним із таких поширених слів є «примерочна» — простір у магазині, де покупці можуть приміряти одяг перед покупкою. Але чи є це слово правильним українським варіантом?

Великий тлумачний словник сучасної української зазначає, що правильним відповідником російського «примерочная» в українській є слово «приміряльня». Це особливе приміщення — кабінка чи кімната для приміряння одягу — в українській традиції має саме таку назву.

Слово «примерочна» виникло як калька з російської або ж через пряму адаптацію мовних моделей радянського періоду, подібно до таких застарілих слів, як «булочна» (пекарня) чи «закусочна» (буфет).

Відомі мовознавці підкреслюють, що дбати про чистоту мови важливо не лише з погляду естетики, а й як ознаку освіченості. Правильне вживання слів сприяє збереженню культурної ідентичності та унікальності української мови.

Отже, коли ви йдете в магазин приміряти новий одяг, українською найкраще говорити, що ви ідете в «приміряльню». Використання цього слова не лише збагачує мовлення, а й підтримує справжню українську традицію в назвах повсякденних речей.