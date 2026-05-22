ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
237
Час на прочитання
3 хв

Як правильно українською сказати "орел і решка"

Як перекладається вислів «орел і решка» українською.

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Коментарі
Як українською «орел і решка»

Як українською «орел і решка»

Багато українців з дитинства звикли ухвалювати рішення або грати в ігри за допомогою підкидання монети, промовляючи «орел чи решка». Ця фраза настільки міцно увійшла в повсякденний побут, що її часто використовують автоматично. Проте з погляду культури мовлення, історичного контексту та сучасних українських реалій цей вислів є абсолютно чужорідним, запозиченим та логічно помилковим.

Чому «орел і решка» — це імперський анахронізм

Щоб зрозуміти помилковість вислову, достатньо просто поглянути на сучасні українські гроші. На жодній ходовій чи пам’ятній монеті України немає і ніколи не було зображення орла.

Походження цих назв має чітке історичне коріння:

  1. «Орел» — ця назва з’явилася за часів Російської імперії. На лицьовому боці тогочасних загальнодержавних монет карбувався державний герб — двоголовий орел. Зрозуміло, що для українських грошей, де головним символом є Тризуб (Малий Державний Герб України), ця назва є абсолютно неактуальною.

  2. «Решка» — історія цього слова ще більш специфічна. Воно походить від російського слова «решетка» (решітка). За часів царювання Петра I та наступних правителів на зворотному боці дрібних мідних монет карбували складний, хитромудрий королівський вензель — переплетені літери імені монарха. Просте населення, яке здебільшого не вміло читати, бачило в цих візерунках лише переплетені лінії, схожі на решітку. З часом слово скоротилося до «решка».

Таким чином, використовуючи цей вислів сьогодні, ми фактично повторюємо назви елементів російських імперських грошей минулих століть.

Як говорити правильно: офіційна й наукова термінологія

У фінансовій сфері, банківській справі та нумізматиці існують чіткі міжнародні стандарти, які використовує і Національний банк України:

  • Аверс (від латинського adversus — звернений обличчям) — лицьовий бік монети. На українських монетах це той бік, де розташований державний герб, напис «Україна» та рік карбування.

  • Реверс (від латинського revertor — повертаю назад) — зворотний бік монети. На ньому зазвичай розміщується цифрове та текстове позначення номіналу (наприклад, 1, 2, 5 чи 10 гривень).

  • Гурт — бокова поверхня (ребро) монети, яка може бути гладкою, рифленою або з відчеканеними написами.

У повсякденному спілкуванні вислови «лицьовий бік» та «зворотний бік» є найбільш точними та зрозумілими літературними замінниками.

Що пропонує народна мовотворчість

Замість чужого вислову «орел і решка» мовознавці радять використовувати питомі українські відповідники. Вони виокремлюють кілька вдалих варіантів, які історично побутували в нашій мові або ж логічно випливають з її природи та дизайну сучасних українських монет.

Під час кидання монети замість «орел чи решка» найкраще використовувати такі пари:

  • Герб чи число (цифра) — це найприродніший, сучасний та логічний варіант для українських грошей. Він чітко описує те, що людина бачить перед собою: з одного боку монети відкарбовано Герб України, з іншого — число номіналу.

  • Тризуб чи номінал — ще один точний варіант, який повністю відповідає візуальному оформленню сучасної гривні.

  • Лик чи лік — надзвичайно цікава й поетична народна пара слів, зафіксована дослідниками мови. Слово «лик» означає обличчя, зображення або символ (сторона з гербом), а «лік» безпосередньо пов’язаний із рахунком, цифрами та номіналом (бік з цифрою).

  • Чоло чи тило — давні українські слова, які використовувалися для позначення передньої (чоло) та задньої (тило) частин будь-якого предмета, зокрема й грошей.

Також у деяких регіонах історично використовували просте протиставлення «копійка чи герб», де під «копійкою» мали на увазі бік, де позначено цифру вартості монети.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
237
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie