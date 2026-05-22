Як правильно українською сказати "орел і решка"

Як українською «орел і решка»

Реклама

Багато українців з дитинства звикли ухвалювати рішення або грати в ігри за допомогою підкидання монети, промовляючи «орел чи решка». Ця фраза настільки міцно увійшла в повсякденний побут, що її часто використовують автоматично. Проте з погляду культури мовлення, історичного контексту та сучасних українських реалій цей вислів є абсолютно чужорідним, запозиченим та логічно помилковим.

Чому «орел і решка» — це імперський анахронізм

Щоб зрозуміти помилковість вислову, достатньо просто поглянути на сучасні українські гроші. На жодній ходовій чи пам’ятній монеті України немає і ніколи не було зображення орла.

Походження цих назв має чітке історичне коріння:

Реклама

«Орел» — ця назва з’явилася за часів Російської імперії. На лицьовому боці тогочасних загальнодержавних монет карбувався державний герб — двоголовий орел. Зрозуміло, що для українських грошей, де головним символом є Тризуб (Малий Державний Герб України), ця назва є абсолютно неактуальною. «Решка» — історія цього слова ще більш специфічна. Воно походить від російського слова «решетка» (решітка). За часів царювання Петра I та наступних правителів на зворотному боці дрібних мідних монет карбували складний, хитромудрий королівський вензель — переплетені літери імені монарха. Просте населення, яке здебільшого не вміло читати, бачило в цих візерунках лише переплетені лінії, схожі на решітку. З часом слово скоротилося до «решка».

Таким чином, використовуючи цей вислів сьогодні, ми фактично повторюємо назви елементів російських імперських грошей минулих століть.

Як говорити правильно: офіційна й наукова термінологія

У фінансовій сфері, банківській справі та нумізматиці існують чіткі міжнародні стандарти, які використовує і Національний банк України:

Аверс (від латинського adversus — звернений обличчям) — лицьовий бік монети. На українських монетах це той бік, де розташований державний герб, напис «Україна» та рік карбування.

Реверс (від латинського revertor — повертаю назад) — зворотний бік монети. На ньому зазвичай розміщується цифрове та текстове позначення номіналу (наприклад, 1, 2, 5 чи 10 гривень).

Гурт — бокова поверхня (ребро) монети, яка може бути гладкою, рифленою або з відчеканеними написами.

У повсякденному спілкуванні вислови «лицьовий бік» та «зворотний бік» є найбільш точними та зрозумілими літературними замінниками.

Що пропонує народна мовотворчість

Замість чужого вислову «орел і решка» мовознавці радять використовувати питомі українські відповідники. Вони виокремлюють кілька вдалих варіантів, які історично побутували в нашій мові або ж логічно випливають з її природи та дизайну сучасних українських монет.

Реклама

Під час кидання монети замість «орел чи решка» найкраще використовувати такі пари:

Герб чи число (цифра) — це найприродніший, сучасний та логічний варіант для українських грошей. Він чітко описує те, що людина бачить перед собою: з одного боку монети відкарбовано Герб України, з іншого — число номіналу.

Тризуб чи номінал — ще один точний варіант, який повністю відповідає візуальному оформленню сучасної гривні.

Лик чи лік — надзвичайно цікава й поетична народна пара слів, зафіксована дослідниками мови. Слово «лик» означає обличчя, зображення або символ (сторона з гербом), а «лік» безпосередньо пов’язаний із рахунком, цифрами та номіналом (бік з цифрою).

Чоло чи тило — давні українські слова, які використовувалися для позначення передньої (чоло) та задньої (тило) частин будь-якого предмета, зокрема й грошей.

Також у деяких регіонах історично використовували просте протиставлення «копійка чи герб», де під «копійкою» мали на увазі бік, де позначено цифру вартості монети.

Новини партнерів