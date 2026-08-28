Як правильно вішати туалетний папір: знайдені креслення винахідника розкрили секрет через 135 років

Патент 1891 року пояснює, як правильно вішати туалетний папір

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В Мережі знову почались палкі дискусії щодо єдиного правильного способу розміщення рулону туалетного паперу в домашніх вбиральнях. Історичні документи та дослідження вчених доводять, що відривний край обов’язково має звисати зверху та знаходитися подалі від стіни.

Про несподіваний гігієнічний вимір цієї побутової звички та збережені креслення винахідника пише чеське видання Chalupáři Zahrádkáři.

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Історичний доказ із дев’ятнадцятого століття

Американський винахідник Сет Вілер присвятив кілька років розробці зручного санітарного засобу, запатентувавши спеціальний тримач та перфорацію відривних аркушів. У грудні 1891 року він отримав свій третій патент, малюнок з якого сьогодні користувачі масово поширюють в інтернеті як головний доказ правильного розташування рулону.

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Хоча в самому тексті документа автор прямо не вказував напрямок розмотування, на його технічному кресленні вільний кінець паперу чітко звисає через верхню грань у напрямку від стіни. Оскільки винахідник зображував максимально функціональну систему для легкого відривання аркушів, експерти вважають цей малюнок непрямим, але надзвичайно переконливим аргументом у давній суперечці.

Гігієнічна небезпека неправильного положення

Сучасна мікробіологія повністю підтверджує раціональність такого розміщення, адже вбиральня залишається однією з найбільш забруднених зон у будь-якій оселі. Дослідження громадських туалетів у Гонконзі показало, що на тримачах для паперу та стінах навколо них накопичується величезна кількість небезпечних бактерій, зокрема кишкова паличка та золотистий стафілокок.

Коли кінець рулону звисає від стіни до користувача, людина бере його миттєво, уникаючи зайвих дотиків до кахлю або пластикового диспенсера. Натомість спроба намацати папір під низом змушує руку контактувати з брудними поверхнями, що перетворює кожне відвідування туалету на потенційну загрозу інфікування.

Чому люди продовжують помилятися

Згідно з опитуванням американської компанії YouGov, майже шістдесят відсотків людей обирають правильний варіант розміщення рулону, тоді як чотирнадцять відсотків свідомо розгортають його до стіни. Ще чверть респондентів зізналася, що взагалі не звертає жодної уваги на орієнтацію відривного краю під час заміни туалетного паперу.

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Прихильники неправильного методу найчастіше пояснюють свій вибір практичними міркуваннями, намагаючись захистити папір від розмотування домашніми котами або маленькими дітьми. Проте експерти застерігають, що такий сумнівний захист від хатніх улюбленців зовсім не вартий того ризику для здоров’я, який несе постійний контакт шкіри з бактеріями на стіні.

Нагадаємо, туалетний папір може стати непотрібним, бо з’явилася нова альтернатива для ванних кімнат, яка є трендом у всьому світі. Йому на зміну можуть прийти розумні туалети із унітазом-біде, які забезпечують комфорт та ефективність щоденного використання.

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