Як пришвидшити Wi-Fi без зайвих витрат: експерти пояснили, де не треба ставити роутер

Wi-Fi / © unsplash.com

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Британський телекомунікаційний регулятор Ofcom пояснив, як підвищити якість домашнього Wi-Fi. За його словами, на швидкість і стабільність бездротового з’єднання значною мірою впливає місце, де встановлений роутер.

Про це повідомляє Mirror.

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Де не варто ставити роутер

Сигнал Wi-Fi слабшає, коли проходить крізь різні предмети та матеріали. Особливо сильно йому заважають вода, метал і скло.

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Тому Ofcom радить не розміщувати роутер біля радіаторів, акваріумів та інших великих об’єктів, які можуть погіршувати проходження сигналу.

Також роутер краще тримати подалі від електроприладів, здатних створювати перешкоди. Серед них — мікрохвильові печі, радіоняні, гірлянди та бездротові телефони.

Як правильно встановити роутер

Оскільки Wi-Fi-сигнал поширюється в різних напрямках, оптимальним місцем для роутера буде приблизно центр будинку чи квартири. При цьому пристрій краще поставити не на підлогу, а, наприклад, на полицю.

Це допомагає уникнути ситуації, коли значна частина сигналу спрямовується назовні або в підлогу.

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Якщо роутер має кілька антен, їх рекомендують розташувати в різних напрямках — наприклад, одну вертикально, а іншу горизонтально. Це може допомогти розширити зону покриття.

Що ще можна зробити

Якщо перестановка роутера не допомогла, Ofcom рекомендує ще кілька варіантів:

оновити роутер на сучаснішу модель із кращим покриттям;

встановити Mesh-систему для розширення Wi-Fi по всьому будинку;

скористатися Wi-Fi-підсилювачем або репітером;

оптимізувати налаштування роутера, зокрема вибрати менш завантажений канал;

оновити старі телефони, планшети чи ноутбуки, які не підтримують сучасні стандарти Wi-Fi;

зменшити кількість підключених пристроїв, адже пропускна здатність мережі розподіляється між ними.

Водночас фахівці наголошують: Wi-Fi не може бути швидшим за саме домашнє широкосмугове з’єднання. Якщо проблема виникає через недостатню швидкість тарифу або навантаження на мережу провайдера, проста перестановка роутера її не вирішить.

Як ми писали, повільний Wi-Fi може бути пов’язаний не лише з провайдером чи роутером, а й із предметами у квартирі. Сигнал послаблюють металеві конструкції, великі дзеркала, мікрохвильовка, телевізори та інша електроніка, товсті бетонні й цегляні стіни, великі меблі та акваріуми. Щоб покращити з’єднання, роутер радять поставити у відкритому місці приблизно в центрі житла, вище від підлоги та подалі від металу й побутової техніки. Також можна перейти на частоту 5 ГГц, змінити Wi-Fi-канал, перезавантажити роутер і перевірити кількість підключених пристроїв.

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