Як Сем Барскі перетворив в’язанння на світову сенсацію: історія американця, що підкорила світ (фото)

Сем Барскі із Балтимора понад 20 років займається незвичайним хобі — він в’яже светри із зображеннями відомих місць, а потім подорожує, щоб сфотографуватися в них на тлі цих місць.

Сем Барскі — справжня жива листівка. На своїх фото в Instagram та Facebook він позує перед відомими місцями, одягнений у светри, які сам зв’язав із їхнім зображенням. Наприклад, біля ковзанки в Рокфеллер-центрі він у светрі з фігуристами, перед готелем «Луксор» у Лас-Вегасі — із пірамідою на грудях, а біля Ніагарського водоспаду — у светрі, що відтворює знамениті каскади. Це не збіг, а його унікальний стиль.

Від хобі до світової сенсації

Усе почалося в 1999 році, коли 24-річний Сем, покинувши навчання в медсестринському коледжі, вирішив освоїти в’язання. Спочатку він намагався навчитися самостійно за допомогою книги, але безуспішно. Лише після зустрічі з трьома жінками, що продавали пряжу на блошиному ринку в Лютервіллі, штат Меріленд, він отримав перші уроки. Коли він прийшов на навчання, був одягнений у светр з візерунком, який на той час вважався надзвичайно складним, і йому сказали, що таке можуть робити лише досвідчені майстри. Це ще більше мотивувало його.

За майже 20 років Сем Барскі створив понад 150 унікальних светрів-картин, його колекція постійно поповнюється. Його найперший светр, створений у 2000 році, зображував критий міст і водяне колесо. Спочатку він створював картини природи, але згодом його увагу захопили всесвітньо відомі пам’ятки. Серед його ранніх робіт — водоспади, озера та замки.

Його колекція охоплює такі об’єкти, як вежі-близнюки (один із цих светрів він зв’язав ще до терактів 11 вересня 2001 року), Стоунхендж, Єрусалимська Стіна плачу та багато інших. Кожна робота — це не просто одяг, а «жива листівка», яка стає частиною його подорожей. Свій 100-й светр він назвав «светр зі светрів», адже на ньому були зображені мініатюри 34 його попередніх робіт.

«Теплий туризм»: подорожі на своїх плечах

Сем в’яже приблизно один светр на місяць, не використовуючи схем та шаблонів, а повністю покладаючись на власну уяву. Сем планує зазадлегідь, куди виуршить у подорож, в’яже светр і вирушає туди. Така пристрасть до деталей принесла йому міжнародну популярність, і станом на 2025 рік він відвідав уже 33 країни. Він має багато шанувальників по всьому світові. Одного разу, під час подорожі до Лос-Анджелеса, де він позував перед знаком «Голлівуд», до нього під’їхав мікроавтобус із туристами. Один із них вигукнув: «Ви той самий в’язальник?». Сем відповів: «У мене для вас гарні новини. Я якраз збираюся сфотографуватися з цією пам’яткою». Ця історія показує, як його хобі перетворилося на світову сенсацію.

Сьогодні Сем Барскі — це не лише майстер ручної роботи, а й зірка соцмереж. Його творчість здобула сотні тисяч шанувальників у Facebook та Instagram. Минулого літа він знявся в рекламі Facebook for Creators, програми, яку соціальна мережа запустила, щоб допомогти творчим особам створити спільноту в Інтернеті. За його словами, йому платять за те, що він відвідує магазини в’язання та розповідає про свою техніку. Його роботи виставлялися в США та Європі, а його «паломництво» привернуло увагу навіть таких відомих установ, як Смітсонівський музей, де планується виставка його робіт.

Хоча він не продає свої оригінали, які вважає особистими реліквіями, адже «неможливо бути фабрикою светрів», принти його робіт можна придбати на футболках та чашках. Єдине виключення, яке він зробив, це сукня для своєї дружини, але Сем жартома каже: «Вона не любить носити в’язані речі».

Творчість, що лікує

Крім творчого аспекту, в’язання стало для Сема важливим інструментом боротьби з неврологічним розладом та вовчаком, які йому діагностували в юності. Він відкрито говорить, що це заняття допомагає йому знаходити заспокоєння та мету, допомагаючи долати життєві труднощі.

Сем Барскі довів, що навіть таке традиційне ремесло, як в’язання, може перетворитися на справжню подорож і джерело натхнення для мільйонів. Американець Сем Барскі, є живим прикладом того, що звичайне хобі може стати світовим феноменом.