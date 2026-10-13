Як швидко заснути вночі: лікарка назвала просту ранкову звичку для кращого сну

Що робити вранці, щоб краще спати вночі — поради лікарки / © Credits

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Покращити нічний сон можна завдяки невеликій зміні ранкового розпорядку. Лікарка Зої Вільямс пояснила, як звичайне перебування надворі після пробудження впливає на біологічні процеси, від яких залежить швидкість засинання.

Про це повідомляє Mirror з посиланням на рекомендації лікарки, відомої своєю участю в британській телепрограмі This Morning на ITV.

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За словами Вільямс, організму важливо отримувати достатньо природного освітлення на початку дня. Для цього не потрібно змінювати звичний графік чи спеціально виділяти час на прогулянку. Достатньо перенести ранкову каву на свіже повітря або ненадовго вийти з дому, поки готується сніданок.

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Причому сонячна погода не є обов’язковою умовою. Навіть коли небо затягнуте хмарами, природне освітлення надворі значно інтенсивніше за світло домашніх ламп.

Чому ранкове світло впливає на сон

Лікарка пояснює, що після пробудження мозок потребує сигналу про початок нового дня. Саме світло допомагає синхронізувати внутрішній біологічний годинник, який регулює чергування сну та неспання.

Від цього механізму залежить і вироблення мелатоніну. Його рівень починає підвищуватися ближче до вечора, поступово викликаючи сонливість. Отже, ранкове перебування на природному світлі може допомогти організму краще дотримуватися звичного добового ритму.

Крім того, освітлення впливає на підтримання природного циклу кортизолу. Зазвичай концентрація цього гормону зростає під час пробудження, а потім зменшується протягом дня.

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Що ще допоможе швидше заснути

У британській Національній службі охорони здоров’я (NHS) нагадують, що на якість нічного відпочинку впливають не лише вечірні, а й денні звички.

Зокрема, фахівці рекомендують прокидатися та лягати спати приблизно в однаковий час, навіть у вихідні. Також варто відмовитися від використання смартфонів та інших гаджетів за годину до сну.

Не менш важливими є регулярна фізична активність, зменшення стресу та комфортні умови у спальні. Найкраще для відпочинку підходить прохолодне, затемнене й тихе приміщення.

Водночас експерти застерігають від спроб заснути через силу. Якщо сон не приходить, краще зосередитися на розслабленні, а не змушувати організм негайно заснути.

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Нагадаємо, раніше дієтологиня Дана Ханнес розповіла про користь теплого соку з кислих вишень перед сном. Як вишневий сік підвищує мелатонін і покращує відпочинок.

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