Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Як собаки сприймають навколишній світ і людей - дослідження

Собаки бачать світ через дві колбочки кольору, не сприймають зелений і проявляють особливий інтерес до людей.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Собака

Собака / © Pixabay

Багато власників собак помічали, що їхні улюбленці під час прогулянки звертають увагу на транспорт, рослини та навіть тротуар, але головний інтерес — вони або інші люди.

Про це пише видання Discover Magazine.

Зір собак: правда і міфи

Дослідження показують, що собаки не бачать світ у чорно-білому кольорі, як часто вважають. Вони здатні розрізняти кольори, проте мають лише дві колбочки для обробки кольору в оці, тоді як у людей їх три. Це означає, що собаки можуть бачити жовтий і синій, але майже не розрізняють зелений.

Науковиця Мадлін Пелгрим з Brown Dog Lab при Браунівському університеті пояснює:

«Собаки бачать кольори, але їхній зір не такий гострий, як у людей. Це поширений міф, що вони бачать тільки в чорно-білому».

Хоча зір собак не настільки гострий, вони активно користуються ним для орієнтації у світі.

На що собаки звертають увагу

2025 року у журналі Cognitive Science було опубліковане дослідження, яке показало, що собаки використовують зір, щоб концентруватися на тому, що їм важливо.

В експерименті 11 собак різних порід — серед них мішані породи, Golden Retriever, Australian Labradoodle та Miniature American Shepherd — носили спеціальні окуляри з пристроєм для відстеження погляду. Під час прогулянок пристрій зафіксував понад 20 000 поглядів, з яких після відсіювання «нюхальних» моментів залишилося 11 698 спостережень.

Результати показали: собаки дивляться на людей, рослини, транспортні засоби, а також на тротуар, куди вони йдуть. Кожен собака по-різному реагував на об’єкти: один захоплювався шкільним автобусом на кампусі, інший міг пройти повз нього, не звертаючи уваги.

Проте всі собаки мали спільний інтерес — люди.

Як собаки бачать нас

Дослідження відрізнялося від попередніх тим, що собаки не виконували спеціального завдання, а просто йшли на прогулянку. Це дозволило науковцям зрозуміти, що собаки вибирають, на що дивитися у повсякденному житті.

Собаки не тільки знаходили людей цікавими, але й мали індивідуальні погляди на різних людей: на відстані вони концентрувалися на незнайомих людях, ніби намагаючись «розібратися», а час від часу відводили погляд до власника або дослідника, який працював із ними.

Навіть коли собаки дивляться на великі Гелловінські прикраси, вони намагаються оцінити об’єкт: чи він небезпечний, чи просто цікавий. Або, можливо, як і люди, вони думають: «Навіщо хтось поставив дев’ятифутову декорацію?»

Собаки бачать світ по-своєму

  • Вони розрізняють жовтий і синій кольори, але майже не бачать зелений.

  • Їхній зір не такий гострий, як у людей, але достатньо ефективний для орієнтації.

  • Найбільший інтерес собак викликають люди, на яких вони фокусуються більше, ніж на будь-яких інших об’єктах.

  • Кожен собака має свої індивідуальні уподобання, що викликає увагу, від «захоплення» автобусом до повного ігнорування тієї ж ситуації.

