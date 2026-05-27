Як сплять пінгвіни: дослідники розкрили незвичний секрет пернатих (відео)

Пінгвіни

Пінгвіни можуть спати у найнесподіваніших позах — стоячи, лежачи та навіть просто на воді. А їхні малюки інколи засинають так дивно, що біологи починають хвилюватися, чи все з ними гаразд.

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

Поза під час відпочинку залежить від виду пінгвіна, умов його життя та періоду розмноження. Зокрема, імператорські пінгвіни, які мешкають серед криги, частіше сплять стоячи. Так вони менше контактують із холодною поверхнею.

Також дослідники звернули увагу на феномен так званого мікросну. Міжнародна група науковців встановила, що пінгвіни можуть засинати лише на кілька секунд, але роблять це тисячі разів протягом доби. У результаті загальна тривалість такого сну сягає 10-11 годин.

Йдеться саме про глибокий сон, а не звичайне дрімання. Це вдалося підтвердити за допомогою спеціальних приладів під час досліджень у колонії антарктичних пінгвінів у період розмноження.

Науковці припускають, що мікросон допомагає птахам, які охороняють яйця або пташенят, залишатися насторожі та водночас відновлювати сили. Водночас поки що невідомо, чи користуються пінгвіни таким способом відпочинку лише під час висиджування потомства, чи й упродовж усього життя.

Загалом, за оцінками дослідників, пінгвіни сплять від 8 до 10 годин на добу, розбиваючи сон на кілька періодів.

Як сплять пінгвіни? / © Facebook / Національний антарктичний науковий центр

