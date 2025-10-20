ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
2 хв

Як сподобатися будь-якій людині: використайте цей психологічний трюк

Психологи розкрили трюк, який допоможе сподобатися будь-кому.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Друзі

Друзі / © www.freepik.com/free-photo

Секрет внутрішньої привабливості та легкості у спілкуванні криється не у зовнішніх даних чи неймовірній харизмі, а у психологічному підході, який дозволяє встановлювати глибокий контакт. Приємні люди випромінюють тепло і впевненість, і поряд з ними хочеться залишатися довше.

Про це пише Storinka.

Психологи стверджують, що є універсальний трюк, який підвищує вашу привабливість незалежно від досвіду чи характеру: метод «теплого дзеркала».

Головний принцип: ваш співрозмовник має стати трішки щасливішим після розмови з вами.

Для досягнення цього ефекту необхідно дотримуватись трьох простих правил:

  • Емоційна відкритість. Щиро посміхайтеся. Оскільки емоції є «заразними», ваша доброзичливість і відкритість автоматично покращать настрій людини.

  • Якісна увага. Слухайте, не поспішаючи перебивати чи давати готові рішення. Відчуття того, що тебе чують, є однією з найцінніших потреб людини.

  • Адресна похвала. Забудьте про загальні компліменти. Знайдіть щось автентичне, що вам справді імпонує, і висловіть захоплення: «У тебе дуже цікава думка» або «Мені подобається твій підхід».

Така взаємодія створює відчуття, що ви не критик, а союзник. Щоб впровадити цей метод, почніть із прояву емпатії («Розумію тебе») та безумовної поваги навіть до тих, чия думка відрізняється від вашої. Ключова умова успіху — щирість, адже фальш люди відчувають миттєво.

Нагадаємо, наважитеся розкрити свою найглибшу сутність? Ви мислитель, який керується у житті логікою і фактами? Чи емоційна людина, яка ухвалює рішення серцем? Відповідь криється у результатах нового тесту особистості.

Також пройдіть наш тест, щоб дізнатися, яка ви людина і як це може впливати на ваші рішення. Відкрийте для себе щось нове вже сьогодні!

Дата публікації
Кількість переглядів
146
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie