У місті Батман, Туреччина, дикий кабан травмував трьох людей, вибігши з лісу просто до міського центру і спричинивши справжній хаос на вулицях.

Про це пише Need To Know.

На оприлюднених кадрах видно, як велика тварина на величезній швидкості мчить дорогою, не реагуючи на людей та транспорт.

Найбільш серйозний епізод стався на пішохідному переході: чоловік, який саме перетинав дорогу, був буквально збитий з ніг ударом кабана. Від удару його підкинуло в повітря, після чого він упав обличчям на асфальт, а тварина продовжила біг без зупинки.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, кабан, імовірно, випадково зайшов до міста та почав хаотично рухатися вулицями, атакуючи людей і спричиняючи паніку серед мешканців.

Трьох постраждалих госпіталізували після надання першої допомоги. Їхній стан наразі не уточнюється. Після інциденту тварина зникла з міських вулиць.

Відео події швидко поширилося в Мережі та спричинило хвилю реакцій.

Один із очевидців написав: «Навіть на пішохідному переході немає спокою».

Інший додав: «Якби в нього був номерний знак, ми б наклали штраф».

Ще один користувач зазначив: «Чорт забирай, можна було б подумати, що це танк».

