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Недостовірний медичний контент у соцмережах негативно впливає на психічне здоров’я студентської молоді. Як показало нове дослідження Сірак’юського університету (США), фейки у TikTok щодо розладу дефіциту уваги з гіперактивністю (РДУГ) спотворюють сприйняття симптомів, що призводить до самодіагностики без підстав.

Про це пише Medical Xpress.

Психіатриня Ешлі Широс, яка очолювала дослідження, зазначила: з 500 учасників експерименту значна частина повірила в діагноз після перегляду недостовірних роликів. Більшість із них не мали професійної медичної оцінки, але вважали себе носіями РДУГ через згадування вигаданих або неточно трактованих симптомів, зокрема так званого «паралічу РДУГ».

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Цей термін, популярний у TikTok, не є офіційно визнаним, хоч і стосується виконавчих дисфункцій. Такі твердження знижують критичне мислення молоді й потенційно шкодять тим, хто справді має діагноз, через ймовірність некоректного лікування.

Широс наголосила на важливості медіаграмотності та пропонує залучати спеціалістів до створення якісного освітнього контенту, який протистоятиме потоку дезінформації.

Нагадаємо, TikTok фактично контролюється урядом КНР через держспівпрацю зі спецслужбами. У цьому контексті Китай є союзником Росії, тож московська пропаганда має там вільний простір.

Китайська платформа жорстко блокує будь-який антикитайський контент.

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Водночас, за словами Корсуна, росіяни використовують TikTok і Telegram як ефективні канали для інформаційних кампаній, які підтримуються Китаєм.

Платформа дозволяє РФ створювати канали, купувати рекламу і поширювати пропаганду завдяки стратегічному союзу між Москвою і Пекіном.