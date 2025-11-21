ТСН у соціальних мережах

Як українською сказати “капюшон”: мовознавець назвав правильні варіанти

Дізнайтеся, як сказати «капюшон» правильно, спираючись на приклади з української літератури.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Відлога

Відлога / © Pexels

Багато українців активно вживають слова іншомовного походження на позначення елементів гардероба. Зокрема, і слово «капюшон», яке є частиною верхнього одягу для захисту голови.

Проте, як зазначає популяризатор української мови Рамі Аль Шаєр, це слово має французьке коріння.

На щастя, в українській мові є чимало цікавих, питомих та милозвучних відповідників.

Словник української мови подає такі основні синоніми до слова «капюшон»:

  • Відлога

  • Каптур

Слід зазначити, що хоча «відлога» є милозвучним українським словом, «каптур» має тюркське походження. Приклади їх вживання можна знайти навіть у класичній українській літературі:

«Надінь ти, Петре, свій жупан, А на жупан з відлогою свитину» чи «Дядько Яким був у довгому чорному кобеняку з каптуром, нап’ятим на голову».

Популяризатор мови також пропонує запам’ятати рідкісні, але дуже цікаві діалектизми, які можуть замінити слово «капюшон»:

  • зату́ла

  • ко́ба

  • ко́бка

Ці незвичні слова здатні значно збагатити словниковий запас та підкреслити красу української мови.

Нагадаємо, в Україні зростає інтерес до чистої української мови, однак у повсякденному мовленні досі поширені суржикові варіанти.

Лінгвісти нагадують, що правильно говорити тістечко замість «пирожене», цукерки замість «канфєти», морозиво замість «морожене», льодяник замість «леденець» та пластівці замість «хлоп’я». Фахівці підкреслюють: грамотна мова є важливою частиною української самоідентичності.

