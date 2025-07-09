Як вимірювання тиску може вказати на небезпеку передчасної смерті: подробиці

Тиск

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Міжнародна команда науковців провела масштабний метааналіз 24 досліджень за участю понад 54 тисяч осіб з різних континентів. Результати шокують: значна різниця артеріального тиску між правою і лівою рукою може вказувати на підвищений ризик інсульту, інфаркту або навіть передчасної смерті.

Про це пише «News.24»

Учені з’ясували, що навіть кожен додатковий міліметр ртутного стовпчика різниці в систолічному (верхньому) тиску між руками збільшує ймовірність серцево-судинних ускладнень на 1% упродовж 10 років. Показник у 10 мм рт. ст. уже вважається верхньою межею норми.

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Причина — можливе звуження або жорсткість артерій, що порушує нормальну циркуляцію крові. Це своєрідний тривожний сигнал, який може дати організму час на профілактику або лікування ще до фатальних наслідків.

Медики наполегливо рекомендують вимірювати тиск на обох руках, щоб не проґавити критичний симптом. Це простий, але ефективний спосіб уникнути великих проблем із серцем і судинами.

Нагадаємо, вчені виявили три критичні етапи старіння організму, коли в тілі людини відбуваються найбільш помітні й кардинальні зміни. Дослідження показало, що з віком поступово знижується здатність організму до відновлення, накопичуються хронічні захворювання, а також слабшає природний захист життєво важливих органів.

Перший переламний момент фіксується приблизно у 45 років — це час завершення репродуктивної функції. Другий етап настає у 60 років, коли в організмі зазвичай уже присутні щонайменше три хронічні недуги через уповільнення клітинного ділення та регенерації тканин. Третя фаза — у 75 років, коли організм втрачає здатність повноцінно захищати навіть найстійкіші до старіння органи, зокрема головний мозок.

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