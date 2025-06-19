Як його туди занесло: чоловік заїхав машиною на історичну пам’ятку і застряг (відео)

Пожежники за допомогою крана зняли авто, яке застрягло на Іспанських сходах у Римі / © Associated Press

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У Римі водій авто спробував проїхатися Іспанськими сходами — відомою історичною пам’яткою — але застряг. Довелося залучати пожежників та кран.

Про це повідомляє The New York Times.

Закритою для транспорту історичною пам’яткою 17 червня спробував проїхати 80-річний італієць. Його авто Mercedes A-Class змогло спуститися частиною сходів, але зрештою застрягло.

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На відео з соцмереж видно, як машина повільно спускається сходами. Пізніше пожежна служба зняла авто з пам’ятки за допомогою крана.

Минулося без постраждали та без пошкоджень архітектурної пам’ятки.

«Після проведення всіх необхідних перевірок водія було передано до судових органів», — заявили в місцевій поліції.

Зазначається, що водій був тверезим. Італійські медіа пишуть, що чоловік був розгубленим.

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Працівник розташованого поблизу готелю Совада Муджибулла, розповів, що рано-вранці почув гучний звук і побачив, як машина спускається сходами. Спершу він подумав, що це знімання фільму, але швидко зрозумів, що «ні, це не те, бо там нікого не було».

Муджибулла зняв інцидент на відео, яке назвав шокувальним.

«Це одне з найісторичніших місць Італії. Воно не повинно руйнуватись через такі безглузді речі», — сказав він журналістам.

Зауважимо, що знищення або пошкодження історичної пам’ятки у Римі може каратися до року в’язниці та штрафом у понад 2 000 євро.

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Дата публікації 14:48, 19.06.25 Кількість переглядів 7 Водій авто застряг на історичній пам'ятці в Римі

До слова, у травні у римському Колізеї ледь не загинув турист зі США. Намагаючись зробити селфі, чоловік наштрикнувся на металеву огорожу та отримав важкі поранення.