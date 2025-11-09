Як за $1000 зробити сучасний ремонт у старому будинку (відео)

Ілюстративне фото / © Pixabay

Жителька Черкаської області, Егле Клевінскайте, яка називає себе «литовською українкою», власними силами відновила покинутий сільський будинок, витративши на ремонт доволі не багато грошей.

Про це вона поділилась у Тік Ток.

Як повідомила Клевінскайте, метою проєкту було довести, що створити сучасний і затишний простір можна навіть за мінімальних витрат. Вона проживає в Україні з 2014 року та захоплюється реставрацією старих будівель.

Жінка розповіла, що її власний будинок, зведений у 1970-х роках, перебував у відносно доброму стані, тому основна увага була зосереджена на косметичному ремонті. Поряд розташована інша садиба 1920-х років, яку вона планує відновити згодом.

Під час реконструкції Клевінскайте зберегла автентичний вигляд оселі: дах із металевих листів, дерев’яні вікна з перетинками та традиційне біло-зелене забарвлення стін. Усередині приміщення вона зробила повне оновлення — пофарбувала підлогу та двері в темно-сірий колір, освіжила меблі світлою фарбою й додала простий, але гармонійний декор.

«Ми довели, що для якісних змін не потрібні великі бюджети. Головне — бажання, креативність і повага до автентики», — зазначила авторка.

За словами Клевінскайте, головна ідея її блогу — показати, що занедбані будинки можуть перетворюватися на комфортне житло, залишаючись прикладом екологічного та економного підходу до ремонту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що, які є 5 помилок під час ремонту, про які люди частіше можуть шкодувати.