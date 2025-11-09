- Дата публікації
Як за $1000 зробити сучасний ремонт у старому будинку (відео)
Литовська українка здивувала економним ремонтом та розповіла, як вона його робила.
Жителька Черкаської області, Егле Клевінскайте, яка називає себе «литовською українкою», власними силами відновила покинутий сільський будинок, витративши на ремонт доволі не багато грошей.
Про це вона поділилась у Тік Ток.
Як повідомила Клевінскайте, метою проєкту було довести, що створити сучасний і затишний простір можна навіть за мінімальних витрат. Вона проживає в Україні з 2014 року та захоплюється реставрацією старих будівель.
Жінка розповіла, що її власний будинок, зведений у 1970-х роках, перебував у відносно доброму стані, тому основна увага була зосереджена на косметичному ремонті. Поряд розташована інша садиба 1920-х років, яку вона планує відновити згодом.
Під час реконструкції Клевінскайте зберегла автентичний вигляд оселі: дах із металевих листів, дерев’яні вікна з перетинками та традиційне біло-зелене забарвлення стін. Усередині приміщення вона зробила повне оновлення — пофарбувала підлогу та двері в темно-сірий колір, освіжила меблі світлою фарбою й додала простий, але гармонійний декор.
«Ми довели, що для якісних змін не потрібні великі бюджети. Головне — бажання, креативність і повага до автентики», — зазначила авторка.
За словами Клевінскайте, головна ідея її блогу — показати, що занедбані будинки можуть перетворюватися на комфортне житло, залишаючись прикладом екологічного та економного підходу до ремонту.
