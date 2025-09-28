Як запобігти залежності дітей від соцмереж: є одне просте правило

Батьки з дитиною / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Дослідження підтверджують, що залежність молоді від соціальних мереж є поширеною проблемою, яка може мати серйозні наслідки для розвитку мозку. Однак нове відкриття вчених з Утрехтського університету вказує на єдине просте правило для батьків, яке значно підвищує шанси запобігти цій залежності.

Про це пише Daily Mail.

Залежність шкодить самоконтролю

Проблема є досить поширеною: опитування Кембриджського університету 2024 року серед 19 000 молодих людей показало, що 57% дівчаток та 37% хлопчиків відзначають у себе “захоплення прокруткою” стрічок.

Реклама

Ще тривожніше те, що сканування мозку виявило: інтернет-залежність у підлітків може завдавати шкоди зонам, відповідальним за самоконтроль, гнучкість мислення, пам'ять та здатність до вирішення проблем.

Критичний вік: до 12 років

Хоча батьківський контроль вважається ключовим фактором, фахівці Утрехтського університету з'ясували, що його ефективність критично залежить від часу його введення.

Вчені проаналізували дані 315 підлітків та їхніх батьків, щоб визначити зв'язок між правилами користування соцмережами та рівнем залежності. Результати, опубліковані в Journal of Medical Internet Research, чітко показали: ризик залежності знижувався, якщо батьки починали обмежувати доступ до того, як дитина досягла 12-річного віку.

Пізні обмеження можуть бути марними (або гірше)

Дослідники дійшли висновку, що правила працюють на запобігання, а не на скорочення вже сформованого проблемного використання.

Реклама

12-15 років: ті самі батьківські обмеження вже не мали істотного впливу на рівень залежності.

Після 15 років: спроби посилити контроль за користуванням соцмережами, за іронією, збільшували ризик залежності у підлітків. Це, ймовірно, пов'язано зі зростанням потреби в незалежності та бажанням порушувати правила.

Таким чином, якщо проблема вже виникла, правила мають обмежений ефект. Ключове правило просте: обмеження мають бути встановлені рано, до того, як закріпляться шкідливі звички, а саме — до 12 років.