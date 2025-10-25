Як заснути за 2 хвилини в будь-якому місці: перевірений метод військових США

Лайфгак військових дозволяє швидко заснути навіть у стані сильного стресу / © Pixabay

Стрес, тривожні думки та загальна напруга часто стають причиною безсоння, проте існує простий і швидкий метод, який обіцяє допомогти заснути всього за дві хвилини. Цей психофізичний спосіб, відомий як «військова техніка сну», був розроблений для льотчиків Військово-морської школи передпольотної підготовки США, які потребували високої концентрації та відпочинку в екстремальних умовах.

Про історію та ефективність цієї техніки пише IFLScience, посилаючись на книгу «Розслабся і перемагай: Чемпіонська ефективність», опубліковану ще 1981 року.

Поетапна інструкція: від голови до ніг

Ця методика, яку популяризував фітнес-блогер Джастін Агустін, базується на систематичному розслабленні м’язів тіла у поєднанні з очищенням свідомості. Ідея полягає в тому, щоб зняти напругу з кожної групи м’язів, оскільки саме фізична напруга часто заважає мозку «вимкнутися».

Процес має такий вигляд:

Розслаблення обличчя: Розпочніть із розслаблення м’язів чола. Розслабте очі, щоки та щелепу, зосередившись лише на диханні. Розслаблення верхньої частини тіла: Перейдіть до шиї та плечей. Переконайтеся, що плечі не напружені, максимально опустіть їх. Залиште руки розслабленими вздовж тіла, включаючи кисті та пальці. Тепле відчуття: Уявіть, як приємне тепле відчуття розслаблення поширюється від вашої голови аж до кінчиків пальців. Розслаблення нижньої частини тіла: Зробіть глибокий вдих і повільно видихніть, розслабляючи груди, живіт, стегна, коліна, гомілки та ступні. Уявіть, як тепле відчуття спускається від серця до пальців ніг.

Очищення свідомості: головний ключ

Критично важливим етапом техніки є очищення свідомості від будь-яких стресових чи нав’язливих думок. Це може бути найскладніше, особливо в стані тривоги. Для цього автори методики пропонують використовувати прості візуалізації:

Уявіть, що ви лежите у каное посеред спокійного озера під ясним небом.

Або уявіть, що ви лежите у чорному оксамитовому гамаку в темній кімнаті.

Якщо в процесі вас відволікають думки, необхідно протягом 10 секунд подумки повторювати фразу: «Не думай, не думай, не думай», а потім повернутися до обраної візуалізації.

Історія успіху: 96% засинали зі стільця

Як зазначала письменниця Шарон Акерман, яка описала техніку в популярній статті, цей метод був розроблений Школою передпольотної підготовки ВМС США. Її мета полягала в тому, щоб льотчики могли відпочити будь-де та будь-коли.

«Після шести тижнів практики 96 відсотків пілотів могли заснути за дві хвилини або менше. Навіть після того, як випили кави, і навіть під звуки кулеметної стрілянини, що відтворювалася на фоні», — йдеться у публікації.

Цікаво, що в рамках експерименту пілотів просили засинати сидячи прямо на стільці, що свідчить про високу ефективність техніки навіть без комфортних умов.

Нагадаємо, хронічне безсоння може завдати більше шкоди, ніж просто втома наступного дня. Нове дослідження доводить, що воно може призвести до легких когнітивних порушень та деменції.