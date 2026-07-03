Як зберегти гроші під час відпочинку за кордоном: шість порад, які варто знати кожному

Подорож

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Неуважність під час відпочинку може коштувати туристам значно дорожче, ніж дії кишенькових злодіїв. Британський експерт з особистих фінансів Ендрю Хаггер розповів, яких помилок варто уникати, щоб не втратити гроші та не переплачувати під час подорожі.

Про це пише The Independent.

За словами експерта, у відпустці люди стають менш уважними, адже зосереджені на відпочинку, нових враженнях і розвагах.

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«Коли ти за кордоном, ти більш вразливий, бо не такий уважний, як зазвичай. Але не можна просто розслаблятися — треба залишатися пильним», — пояснив Хаггер.

Саме тому він радить дотримуватися кількох простих правил фінансової безпеки.

Експерт рекомендує користуватися готельним сейфом, навіть якщо він платний. У ньому краще залишити запасні банківські картки, частину готівки та записані номери телефонів банку на випадок блокування картки.

Щоб мінімізувати можливі втрати, варто заздалегідь розрахувати денний бюджет на харчування, транспорт, екскурсії та інші витрати. Якщо готівку вкрадуть або вона загубиться, ви втратите лише невелику частину бюджету.

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Під час оплати карткою в магазинах чи ресторанах експерт радить обирати розрахунок у місцевій валюті.

Конвертація одразу в євро чи іншу валюту часто відбувається за невигідним курсом, через що туристи переплачують. Також перед поїздкою варто перевірити комісії свого банку за міжнародні операції.

Якщо йдеться про великі витрати — бронювання житла, авіаквитки чи дорогі покупки, Хаггер радить користуватися кредитною карткою.

У багатьох країнах це забезпечує додатковий захист споживача та може допомогти повернути кошти у разі шахрайства або невиконання продавцем своїх зобов’язань. Водночас конкретні правила такого захисту залежать від законодавства країни та умов банку.

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Фахівець радить користуватися компактним гаманцем із мінімальною кількістю карток і носити його у внутрішній кишені одягу. Для відпочинку біля моря чи басейну він рекомендує придбати водонепроникний чохол для документів і грошей.

Перед зняттям готівки необхідно перевіряти, чи стягується комісія. Найкраще користуватися банкоматами, що належать банкам, а не окремими терміналами у туристичних місцях.

Експерт також наголошує, що часті невеликі зняття готівки можуть обійтися дорого через комісії банку, тому варто заздалегідь планувати свої витрати.

Нагадаємо, щоб захистити квартиру під час відпустки, варто використовувати надійні замки, не залишати ключі в очевидних місцях, не публікувати фото з поїздки в реальному часі, створити ефект присутності за допомогою таймерів для світла, попросити сусідів забирати пошту та встановити сигналізацію. Також рекомендується захистити вікна та перекрити комунікації.

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