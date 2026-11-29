Як утримати тепло в оселі взимку / © Associated Press

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У холодну пору року навіть кілька простих побутових змін можуть допомогти довше зберігати тепло в оселі. Особливо актуальними ці поради стають для українців узимку, коли через російські атаки на енергетичну інфраструктуру можливі перебої з електроенергією та теплопостачанням.

Як зберегти тепло, ділиться порадами угорське видання Blikk.

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Зачиняйте штори ще до заходу сонця

Вікна — одне з основних місць втрати тепла в оселі. Навіть якісні склопакети не завжди забезпечують достатню теплоізоляцію, особливо якщо вікна старі або мають нещільності.

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Тому фахівці радять зачиняти штори ще до заходу сонця. Це створює додатковий бар’єр між холодним склом і приміщенням, допомагаючи довше утримувати тепло ввечері та вночі.

Найкраще працюють щільні штори з теплоізоляційними властивостями. Водночас важливо, щоб вони не закривали радіатори, адже це може перешкоджати поширенню теплого повітря кімнатою.

Використовуйте кілька шарів ковдр

У готелях нерідко використовують багатошарову постільну білизну. Між ковдрами та іншими текстильними виробами утворюються повітряні прошарки, які допомагають утримувати тепло.

Цей принцип можна застосувати й удома. Наприклад, під основну ковдру можна покласти легкий флісовий або термоплед, а зверху додати ще одну ковдру з вовни чи флісу.

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Також корисною може бути фланелева постільна білизна. Вона приємніша на дотик і створює відчуття тепла порівняно зі звичайною бавовняною тканиною.

Окрему увагу варто приділити підлозі. Килим біля ліжка допоможе уникнути контакту ніг із холодною поверхнею після пробудження.

Не заставляйте батареї меблями

Ще один важливий момент — правильне розташування меблів.

Якщо перед батареєю стоїть великий диван, ліжко або крісло, це може перешкоджати циркуляції теплого повітря. Через це кімната прогріватиметься нерівномірно.

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Тому бажано звільнити простір навколо радіаторів і не притискати до них великі предмети меблів. Так тепло зможе краще поширюватися приміщенням.

Навіщо встановлювати фольгу за батареєю

Є ще один спосіб зменшити втрати тепла — спеціальна тепловідбивна фольга, яку встановлюють за батреями, розташованим біля зовнішньої стіни.

Металізована поверхня такого матеріалу відбиває частину теплового випромінювання назад у кімнату. Завдяки цьому стіна нагрівається менше, а частина тепла залишається всередині приміщення.

Це відносно недорогий спосіб підвищити ефективність опалення, особливо в будинках із недостатньою теплоізоляцією.

Водночас варто пам’ятати, що ці хитрощі не замінять опалення під час сильних морозів. Проте вони допоможуть зменшити втрати тепла та зробити перебування в оселі комфортнішим.

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