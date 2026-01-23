Як вижити без опалення: винахідник з Кривого Рогу створив термокапсулу, де можна зігрітися без електрики

Термокапсула в квартирі// фото: Суспільне Дніпро

Десятки років винахідник Юрій Колесник із Кривого Рогу присвятив вивченню автономності та виживанню в екстремальних умовах. Юрій не лише запатентував власну систему термоізоляції, а й створив унікальну термокапсулу — конструкцію типу «будинок у будинку», яка дозволяє зігрітися виключно завдяки теплу людського тіла. За словами майстра, подібну споруду може змайструвати кожен українець із підручних засобів.

Принципи роботи та конструкція термокапсули

Свою термокапсулу Юрій встановив на першому поверсі власного будинку ще п’ять років тому. Він використовує її як основне місце для сну взимку, адже там тепло навіть за повної відсутності опалення та мінусової температури на вулиці.

Головний секрет винаходу полягає у створенні кількох захисних стінок із повітряними прошарками між ними. Чим більше таких камер, тим надійніше вони стримують холод. Для будівництва можна використовувати будь-що: старі дошки, картон, щільну тканину чи поліетиленову плівку.

За основу можна взяти звичайні предмети інтер’єру, як-от стіл чи шафу. Наприклад, можна вклеїти задню поверхню з картону або накрити конструкцію товстою рядниною.

Система настільки ефективна, що лише тепла людського тіла достатньо, аби за 30 хвилин температура всередині піднялася з десяти до двадцяти градусів. Юрій зазначає, що це відповідає стандарту енергозбереження «зероу це». Винахідник нагадує, що подібним чином люди зігрівалися віками — наприклад, у неопалюваних замках використовували балдахіни над ліжками, щоб утримувати тепле повітря біля тіла.

Температура у капсулі// фото: Суспільне Дніпро

Другий поверх: капітальна система утеплення та енергетичний вузол

Другий поверх будівлі Юрій використовує як експериментальний майданчик для впровадження складніших технічних рішень, які він офіційно запатентував понад 10 років тому. На відміну від мобільної капсули першого поверху, тут реалізовано комплексний підхід до термоізоляції самої конструкції будинку. Стіни приміщень утеплені за принципом багатокамерності, що нагадує будову сучасних склопакетів. Система повітряних камер усередині стін працює як потужний ізолятор, що дозволяє суттєво зменшити втрати тепла та економити енергоносії.

Крім того, на цьому поверсі встановлена саморобна «розумна» тепла підлога, яка має властивість нагріватися за лічені хвилини та реагувати на присутність людини. Саме тут також зосереджено центр енергетичної незалежності будинку. Електрика генерується за допомогою сонячних панелей, закріплених прямо у вікнах, та невеликого вітряка поруч із домом. У критичних ситуаціях винахідник використовує власноруч змайстрований велогенератор, де за допомогою фізичних зусиль можна виробити достатньо енергії для освітлення та заряджання необхідних пристроїв.

Велогенератор// фото: Суспільне Дніпро

Практичні поради щодо створення автономного тепла

Юрій Колесник наголошує на тому, що такі методи захисту є доступними для кожного українця. Основу для теплої капсули можна створити зі звичайної шафи, письмового столу або великої коробки, використовуючи повітря як головний теплоізоляційний матеріал. Для досягнення найкращого результату винахідник рекомендує встановлювати такі конструкції біля внутрішніх міжкімнатних стін, оскільки вони завжди залишаються теплішими за зовнішні фасади будинку.

Важливо пам’ятати про необхідність регулярного провітрювання капсули, щоб забезпечити приплив свіжого повітря під час перебування всередині. Приклад криворізького майстра наочно доводить, що поєднання кмітливості та простих матеріалів дозволяє створити надійний захист від холодів та забезпечити власну автономність навіть у найскладніші періоди.