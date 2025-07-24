Як жінка відмовилася від туалетного паперу і розрахувалася за будинок: подробиці

Туалетний папір / © Freepik

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Крістін Лан із Канади довела: іноді для фінансової свободи достатньо змінити звички. Вона позбулася іпотеки за будинок із чотирма спальнями всього за сім років — і все завдяки «режиму жорсткої економії».

Про це пише Daily Star.

Серед найбільш неочікуваних рішень — повна відмова від туалетного паперу. Його жінка замінила біде за 150 доларів, що зекономило родині сотні доларів на рік. «Ми помітили, що це одна з тих витрат, які здаються дрібницею, але накопичуються», — пояснює Крістін.

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Уся філософія жінки базується на простій ідеї: вкладати зараз, щоб економити завтра. Вона купує лише довговічний посуд, готує натуральну косметику вдома і користується твердим шампунем, якого вистачає на пів року.

Завдяки ощадливості жінка не лише позбулася іпотеки, а й уперше в житті змогла полетіти з дітьми на Кубу, в Мексику та на Кариби. Її 15- і 17-річні діти вперше сіли в літак — і це було не випадково, а результат планування.

«Ми не відмовлялися від радощів. Ми навчились бути вдячними за те, що маємо», — каже вона.

Крістін упевнена: ощадливість — це не про злидні, а про свободу. І її приклад доводить, що навіть невеликі зміни у побуті можуть принести великі результати.

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Нагадаємо, уряд Ірландії виплачує людям до 84 000 євро за купівлю нерухомості на одному з офшорних островів країни. З липня 2023 року фінансування в рамках програми «Грант на реконструкцію порожньої нерухомості» доступне для тих, хто реконструює порожні або занедбані об’єкти нерухомості, розташовані на певних островах.