Як змінити спосіб життя, щоб відтермінувати деменцію: результати масштабного дослідження

Життя

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Здорове харчування, фізична активність і соціальні зв’язки — все це може стати ефективною профілактикою деменції, навіть для людей з підвищеним ризиком.

Про це пише Daily mail.

Нові наукові дані доводять: зміни способу життя можуть значно впливати на стан мозку людей похилого віку. Учасники масштабного американського дослідження, які протягом двох років дотримувались комплексної програми здорового життя, показали кращі результати у тестах на пам’ять та увагу — навіть ті, хто мав генетичну схильність до деменції.

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Мова йде про результати дослідження, яке провела команда вчених із Медичного центру імені Раша в Чикаго. У програмі взяли участь понад 600 людей віком від 60 років, у яких були виявлені ранні ознаки зниження когнітивних функцій — передвісники деменції.

Дослідження тривало два роки, протягом яких частина учасників дотримувалась індивідуально розроблених планів зі змінами способу життя, а інша — жила звичним чином. У результаті саме перша група продемонструвала значне покращення пам’яті, уваги й швидкості обробки інформації.

До комплексного підходу входило:

Збалансоване харчування, зокрема дотримання середземноморської дієти;

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Фізична активність — від щоденних прогулянок до вправ на витривалість;

Тренування мозку — виконання завдань для пам’яті, логіки та уваги;

Соціальні зв’язки — регулярне спілкування з друзями, участь у спільнотах;

Контроль тиску та цукру в крові, а також відмова від шкідливих звичок.

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Учені відзначають, що саме поєднання цих факторів дало результат, а не окрема зміна. І хоча когнітивні функції не покращилися кардинально, вони збереглися на стабільному рівні, що в умовах старіння вже є великим досягненням.

Найбільш вразливі до деменції — люди з геном APOE4, який значно підвищує ризик хвороби Альцгеймера. Але навіть у таких пацієнтів ефект від здорового способу життя був помітний. «Це надзвичайно важливо, бо раніше вважалося, що генетика — вирок», — коментує авторка дослідження докторка Глорія Чанг.

Попри те, що дослідження проводилось у США, його результати мають універсальне значення. В Україні, за оцінками МОЗ, від деменції страждають понад 250 тисяч людей, і ця цифра зростає з кожним роком. Зміна способу життя — доступний крок, який кожен може зробити вже сьогодні.

Нагадаємо, усе більше наукових досліджень припускають, що хвороба Альцгеймера може бути викликана не лише старінням мозку, а й певною бактеріальною інфекцією. Це може кардинально змінити підхід до її профілактики та лікування.

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Дослідницька група на чолі з мікробіологом Яном Потемпою з Університету Луїсвілля з’ясувала, що інфекція, яка розпочинається в ротовій порожнині, може колонізувати мозок і стимулювати вироблення бета-амілоїду (Aβ) — білка, який пов’язують із виникненням хвороби.