Як зрозуміти, що чоловік у вас закоханий: 4 сигнали, які варто знати кожній жінці

4 психологічні сигнали, що чоловік відчуває симпатію, але приховує її

Якщо чоловік таємно закоханий у жінку, він зазвичай виявляє ці чотири дивні поведінкові ознаки, адже емоційний потяг часто проявляється у несподіваних формах.

Про це розповідає експерт зі стосунків і НЛП та коуч Клейтон Олсон.

«Ознаки того, що чоловік симпатизує вам (а іноді навіть закохується), не завжди очевидні. Буває, що він надсилає чіткі сигнали — пише повідомлення, телефонує чи дарує квіти без жодної причини», — зазначає експерт.

Часто чоловік, на думку психолога, прямо зізнається у почуттях. Та найчастіше його поведінка видається неоднозначною і навіть заплутаною.

Фахівці виокремлюють чотири нетипові моделі поведінки, які можуть свідчити, що чоловік приховує симпатію.

1. Чоловік стає надто серйозним або мовчазним

Коли він закохується, то може видаватися стриманим і зосередженим, сприймаючи слова жінки надзвичайно серйозно. Часом це нагадує співбесіду: він ставить багато уточнювальних запитань, щоб не сказати зайвого. Тоді він особливо боїться зіпсувати враження й обережно дозволяє жінці вести діалог.

2. Його поведінка стає шаблонною

Наприклад, він може чекати рівно три дні, щоб зателефонувати, або дотримуватися певних «правил» спілкування. Це не байдужість, а навпаки — страх помилитися і втратити жінку. Інколи така невпевненість виявляється у демонстративній «мачо-поведінці» — бажанні мати вигляд сильного й самодостатнього.

3. Він хизується і вихваляється

Багато чоловіків починають розповідати про свої досягнення, щоб справити враження.

«Це не завжди спроба змагатися чи „переплюнути“ вас, радше прагнення показати свою цінність і здобути вашу увагу», — каже Олсон.

4. Він уникає фізичного контакту

Таку поведінку експерт називає найзаплутанішим сигналом закоханості.

«Навіть симпатизуючи вам, чоловік може не робити перший крок до поцілунку чи обіймів. Часто це свідчить не про відсутність інтересу, а лише про страх зіпсувати все надто швидкими діями. Навіть коли ви демонструєте готовність, він може боятися відмови чи втрати шансу на серйозні стосунки», — каже експерт.

Тож, на думку Олсона, ознаки чоловічої симпатії можуть бути як очевидними, так і прихованими.

«Якщо ви помічаєте подібну поведінку, варто припустити, що він дійсно зацікавлений у вас. Імовірність побудувати міцні стосунки значно зростає, якщо ви дасте йому відчути, що шанс у нього є», — додає він.

