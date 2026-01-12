Як зрозуміти, що кіт хворий: ветеринар назвав ключові симптоми, які не можна ігнорувати

Кіт / © pexels.com

Реклама

Ветеринарний експерт Брайан Фолкнер дослідив кілька ключових симптомів, які вказують на те, що ваша кішка перебуває у стресовому стані або ж хворіє.

Про це пише mirror.co.uk.

Доктор Брайан Фолкнер пояснив, що навіть незначні зміни у використанні лотка для туалету або рухах хвоста можуть вказувати на те, що щось не так, і що в таких випадках необхідне втручання на ранній стадії.

Реклама

«Важливо приділити час, щоб зрозуміти поведінку вашої кішки, включаючи її голосові прояви та мову хвоста, щоб ви могли легко розпізнати будь-яку незвичайну поведінку. За допомогою своєї поведінки кішки можуть спілкуватися або показувати, що вони можуть мати проблеми. Раннє втручання є ключовим для вирішення будь-яких поведінкових або медичних проблем», — пояснює експерт.

Доктор Фолкнер виділив загалом вісім ознак, на які власникам слід звернути увагу:

Млявість.

Кіт намагається сховатися.

Ознаки болю (можуть варіюватися від прихованого до явного дискомфорту)

Раптова агресія.

Зміни у використанні лотка для туалету.

Більш часті голосові прояви, ніж зазвичай.

Зміни у звичках харчування або пиття.

Компульсивна поведінка, така як надмірне вилизування. Якщо кіт надмірно доглядає за шерстю, він може втратити шерсть на тілі або отримати відкриті рани, які можуть інфікуватися бактеріями.

Доктор Фолкнер продовжив: «Кішки вилизують себе з кількох причин, зокрема для того, щоб підтримувати чистоту шерсті, охолоджуватися в теплу погоду і навіть зменшувати стрес. Насправді кішки проводять до половини свого часу в стані неспання, вилизуючи себе.

У сім’ях, де мешкає кілька котів, нерідко можна побачити, як коти доглядають один за одним. Така поведінка називається «алодогляд» і використовується котами для прояву прихильності, зміцнення зв’язків або створення спільного групового запаху»

Реклама

Однак він додав: «Якщо ви помітили, що ваша кішка ховається частіше, ніж зазвичай, або надмірно доглядає за шерстю, то ми рекомендуємо вам звернутися до ветеринара».

Нагадаємо, жінка повела до ветеринара свою кішку та була шокована тим, ким виявилась тварина.