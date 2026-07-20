Як зрозуміти, що людина бреше: психологи назвали неочевидні сигнали

Маска брехуна / © Pixabay

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Психологи стверджують, що немає жодної певної ознаки, яка сама по собі може довести, що хтось говорить неправду. Однак певні моделі поведінки можуть викликати підозру.

Про це повідомляє Egeszsegkalauz.

Змінюється ритм мовлення

За спостереженнями психологів, зміна ритму мовлення може свідчити про брехню. Він починає говорити набагато повільніше або швидше, часто заїкається, робить довші паузи або постійно виправляється, ретельно підбирає слова. Однак це також може статися через стрес або хвилювання.

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Каже одне й те саме щоразу

Друга ознака, яка може означати брехню, — якщо співрозмовник декілька разів запитує про одну й ту саму подію. Тоді варто звернути увагу на те, наскільки послідовною є його розповідь.

Незначні розбіжності є природними, але якщо змінюються суттєві деталі, це може збільшити ймовірність того, що це не відтворення реальних подій, а брехня.

Уникає прямої відповіді

Замість того, щоб відповісти просто «так» чи «ні», він докладно пояснює, задає запитання у відповідь або спрямовує розмову в інше русло. Це не доводить брехню, але може свідчити про те, що тема йому незручна.

Стає в агресивний захист

Він може відреагувати на невинне запитання сильним обуренням або образливим тоном. Надмірна оборонна позиція сама по собі нічого не доводить, оскільки вона може бути природною реакцією навіть у разі неправдивого звинувачення.

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Мова тіла та слова — несинхронізовані

На думку експертів, також варто звертати увагу на те, наскільки добре невербальні сигнали відповідають сказаним словам. Наприклад, хтось може сказати, що він спокійний, але виглядати напруженим, або ж посміхнутися, обговорюючи неприємну тему.

Зоровий контакт не є показовим

Довгий час існувала помилкова думка, що брехун не дивиться іншій людині в очі, але дослідження цього не підтверджують. Деякі люди справді уникають зорового контакту, тоді як інші роблять навпаки: вони свідомо, майже надмірно інтенсивно, дивляться в очі іншій людині, бо хочуть здаватися переконливими.

Втім, психологи закликають не робити висновків з однієї окремої поведінки. Вони пояснюють, що напруга, розгубленість, втома чи тривога також можуть викликати реакції, які легко неправильно зрозуміти.

Хоча немає надійного способу виявити брехню, одночасна поява кількох підозрілих ознак може свідчити про те, що варто ставитися до сказаного з більшою обережністю.

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