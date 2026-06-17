Як зрозуміти, що скоро будуть гроші: п’ять народних прикмет, які віщують прибуток

Народні прикмети, що віщують гроші / © pexels.com

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Це можуть бути дрібні побутові ситуації або випадкові події, які вважалися передвісниками прибутку, подарунків чи неочікуваних надходжень.

Нижче зібрано 5 найпоширеніших народних прикмет, які традиційно пов’язували з грошовою удачею.

Знайдена монета на дорозі

Одна з найвідоміших прикмет — випадково знайдена монета, особливо жовтого кольору. У народі вірили: якщо підняти таку знахідку, можна «привернути» фінансовий успіх.

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При цьому існувало важливе застереження: монети, знайдені на перехрестях, не брали, адже їх вважали символічно «нечистими» або пов’язаними з негативною енергією.

Раптовий свербіж лівої долоні

Ліва рука в народних віруваннях асоціювалася з отриманням грошей. Якщо долоня раптово починала свербіти — це сприймали як знак швидкого прибутку, подарунка або повернення боргу.

Ця прикмета й сьогодні залишається однією з найпопулярніших у побутових повір’ях.

Птах залишив «слід» на одязі

Хоч ситуація й не з приємних, але в народі вона вважалася добрим знаком. Якщо птах забруднив одяг, це трактували як символ несподіваного фінансового надходження.

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Вірили, що така подія «позначає» людину на удачу та матеріальний успіх.

Неможливість розміняти велику купюру

Якщо великі гроші ніби «не хочуть» розмінюватися на дрібні, це вважалося знаком майбутнього фінансового виграшу або подарунка.

У народних уявленнях це трактувалося як затримка грошей перед більшим прибутком.

Поява бездомної тварини біля дому

Ще одна важлива прикмета — коли до оселі приходить безпритульна кішка або собака. У народі вірили, що така тварина приносить із собою енергію змін і може символізувати майбутній добробут.

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Якщо тварину залишали біля себе, вважалося, що це «відкриває шлях» до фінансової винагороди.

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