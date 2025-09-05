- Дата публікації

Як зрозуміти, що собака вас любить: експерти назвали головний знак
Експерти пояснили, що поведінка собаки уві сні може вказати на довіру та любов до людини.
Експерти розповіли про маловідомий знак любові собак до своїх господарів, який проявляється під час сну. Йдеться про жест, відомий як «млем» — коли тварина висуває язика та мляво облизує губи чи ніс.
Про це повідомило видання Express.
Як пояснюють фахівці, такий прояв свідчить, що собака почувається в безпеці, розслаблено і довіряє людині. У TikTok-відео користувача @amazinganimals.us показано приклад цього жесту: собака мляво ворушить язиком, засинаючи. Автор відео зазначає, що це «одна з найбільших форм любові», яку пес може продемонструвати.
У підписі до відео йдеться, що «млем» приховує послання, про яке мало хто знає, і воно є ознакою того, що собака почувається цілком захищеною поруч зі своїм господарем. У коментарях користувачі поділилися власними історіями: одні розповідали, що їхні собаки роблять «млеми» як уві сні, так і наяву, інші назвали ці звуки «найкращими у світі».
Фахівці з організації Blue Cross уточнюють: собаки мають різні способи виявляти любов — це розслаблений зоровий контакт, виляння хвостом, схвильовані вітання, облизування господаря та бажання лежати поруч. Вони додають, що облизування допомагає тварині висловити прихильність і водночас вивільняє ендорфіни, які створюють відчуття щастя у мозку як собаки, так і людини.
