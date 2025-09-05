Як зрозуміти, що собака вас любить: експерти назвали головний знак

Спляча собака / © Credits

Експерти розповіли про маловідомий знак любові собак до своїх господарів, який проявляється під час сну. Йдеться про жест, відомий як «млем» — коли тварина висуває язика та мляво облизує губи чи ніс.

Про це повідомило видання Express.

Як пояснюють фахівці, такий прояв свідчить, що собака почувається в безпеці, розслаблено і довіряє людині. У TikTok-відео користувача @amazinganimals.us показано приклад цього жесту: собака мляво ворушить язиком, засинаючи. Автор відео зазначає, що це «одна з найбільших форм любові», яку пес може продемонструвати.

У підписі до відео йдеться, що «млем» приховує послання, про яке мало хто знає, і воно є ознакою того, що собака почувається цілком захищеною поруч зі своїм господарем. У коментарях користувачі поділилися власними історіями: одні розповідали, що їхні собаки роблять «млеми» як уві сні, так і наяву, інші назвали ці звуки «найкращими у світі».

Фахівці з організації Blue Cross уточнюють: собаки мають різні способи виявляти любов — це розслаблений зоровий контакт, виляння хвостом, схвильовані вітання, облизування господаря та бажання лежати поруч. Вони додають, що облизування допомагає тварині висловити прихильність і водночас вивільняє ендорфіни, які створюють відчуття щастя у мозку як собаки, так і людини.

