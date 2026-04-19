Як зрозуміти, що у собаки щось болить: 17 тривожних сигналів

Як зрозуміти, що у собаки щось болить / © Unsplash

Реклама

Останні дослідження показали, що чимала кількість власників собак не розуміють, коли у тварини щось болить. Є щонайменше 17 ознак, які вказують на біль у собаки, однак господарі рідко звертають на них увагу.

Якщо зможуть, собаки до останнього приховуватимуть біль. Про це пишуть Mirror.

Як зрозуміти, що у собаки щось болить: 17 ознак

Те, що господарі не розпізнають біль собаки, може впливати на поведінку тварини, її здоров’я та благополуччя. Старша викладачка зоотехніки Університету Ноттінгем Трент Жаклін Бойд поділилася, що собаки видають звуки болю лише тоді, коли він уже зашкалює, і тварина не може терпіти.

Реклама

Більшість собак маскує свій біль, видати його можуть лише ледь помітні зміни у поведінці. Під час проведення дослідження людям роздали бланк із 17 варіантами відповіді. Людей попросили вибрати симптоми, які вказують на те, що у собаки щось болить.

Усі відповіді були правильними, але в більшості випадків люди вибирали лише кілька варіантів. Ось 17 ознак, які свідчать, що у собаки щось болить:

невпевнене піднімання лап;

зменшення ігрової активності;

собака стає дратівливою, замкнутою;

коливання настрою;

часте позіхання;

облизування губ і носа;

зміни виразу морди;

відведення погляду;

часте кліпання;

завмирання собаки в одній позі;

підвищена прив’язаність до господаря, наслідування;

неспокій уночі;

облизування підлоги та поверхонь;

посилене самовилизування;

надмірне нюхання повітря;

згорблена спина;

кульгавість, стрибки або змінена хода.

Усі ці симптоми можуть сигналізувати, що ваша собака страждає. За найменшої підозри відведіть тварину до ветеринара. Власникам собак радять звертати увагу на тварину під час її сну. Якщо сон собаки неспокійний, у собаки сильно ворушаться очі, він облизується чи гризе власне тіло — це сигнали, які не можна ігнорувати.

Також поширеним є симптом, коли собака змінює своє природне положення, в якому сидить чи лежить завжди, не дає торкатися певних ділянок шкіри чи має зміну положення вух, шерсті тощо.

Реклама

Експертка помітила, що учасники дослідження, в яких немає собак, дали більше правильних відповідей, ніж власники чотирилапих.

Як зрозуміти, що собака нещасний і нервує

Собаки не завжди можуть прямо показати свій стрес. Вони передають сигнали через свою поведінку, яку люди часто не розуміють.

Найпоширенішими ознаками, що собака нещасний, є дивна поведінка під час обіймів, нервозність, бажання вирватися. Також стрес у собаки видають притиснуті назад вуха, часте облизування губ.

Реклама

