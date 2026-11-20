Як розпізнати брехуна за очима — три несподівані ознаки / © Unsplash

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Німецькі науковці виявили, що під час приховування правди в людей змінюються розмір зіниць, частота моргання та тривалість погляду. Ці особливості можуть допомогти визначити, коли людина намагається обманути співрозмовника.

Про це повідомляє UNILAD із посиланням на дослідження фахівців Ульмського університету, опубліковане в науковому журналі PLOS One.

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Учені провели експеримент за участю 37 дорослих добровольців, щоб з’ясувати, як змінюється поведінка очей під час приховування інформації. З’ясувалося, що спроби обманути іншу людину супроводжуються характерними реакціями, пов’язаними з додатковим навантаженням на мозок.

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Як очі можуть видати брехуна

Під час експерименту учасники одягали спеціальні окуляри, які відстежували рухи очей, частоту моргання та розмір зіниць. Добровольці грали з так званим менталістом, завданням якого було відгадати таємно обрану карту.

Залежно від умов гри учасники мали або чесно назвати свою карту, або приховати її, або переконати співрозмовника, що обрали зовсім іншу.

Дослідники виявили три основні зміни в поведінці очей, які супроводжували спроби приховати інформацію.

Розширення зіниць. Учасники експерименту мали більш розширені зіниці, коли намагалися приховати правду. На думку дослідників, така реакція може бути пов’язана з додатковими розумовими зусиллями під час обману.

Рідше моргання. Учасники, які приховували правду, моргали менш часто. Імовірно, це пояснюється посиленою концентрацією та спробами контролювати власні реакції.

Триваліший погляд. Під час обману добровольці рідше фіксували погляд на певних об’єктах, однак кожна така фіксація тривала довше.

Найпомітнішими ці зміни були тоді, коли учасники дивилися безпосередньо на співрозмовника, а не на карти.

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Скільки часу потрібно людині, щоб збрехати

Ще однією відмінністю виявилася швидкість відповіді. Люди, які говорили правду, зазвичай реагували трохи більше ніж за секунду. Натомість тим, хто намагався обманути співрозмовника, часто знадобилося близько двох секунд.

Водночас науковці встановили, що визначити неправдиві відповіді на усні запитання, які передбачали лише «так» або «ні», за самими рухами очей було складніше. Проте навіть у таких випадках учасники витрачали більше часу на обман.

Чи можна визначити брехню за поглядом

Автори дослідження зазначають, що відстеження рухів очей може допомогти виявляти інформацію, яку людина намагається приховати.

Водночас науковці зазначають, що експеримент проводили в лабораторних умовах. Тому необхідні додаткові дослідження, перш ніж відстеження рухів очей можна буде використовувати на практиці як детектор брехні.

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У майбутньому отримані результати можуть допомогти вдосконалити методи виявлення прихованої інформації, зокрема під час поліцейських допитів і перевірок безпеки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відведений погляд, нервозність і довгі паузи далеко не завжди означають, що людина бреше. Психологи розповіли, які особливості поведінки можуть викликати підозру та що насправді допомагає перевірити правдивість слів.

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