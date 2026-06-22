Що свідчить про те, що ваш кіт нещасний: вчені ошелешили новим дослідженням

Вчені пояснили, що впливає на щастя котів / © pexels.com

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Власники котів зазвичай переконані, що їхні чотирилапі почуваються чудово. Як показує нове дослідження Віденського університету ветеринарної медицини, середня оцінка добробуту котів, яку дають їхні господарі, становить аж 89 із 100 балів.

Про це пише Die Welt.

Що насправді впливає на щастя кота: вчені пояснюють

Вчені вирішили перевірити, чи справді ця «інтуїція» збігається з реальністю. У дослідженні, опублікованому в журналі «Applied Animal Behaviour Science», взяли участь понад 400 власників котів з Австрії та Німеччини. Вони оцінювали не лише поведінку своїх улюбленців, а й їхнє здоров’я, умови життя та стосунки між людиною й твариною. Наприкінці вони ставили одну загальну оцінку: наскільки щасливий їхній кіт.

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Вчені порівняли ці відповіді з більш «технічним» аналізом добробуту, який ґрунтувався на аж 54 показниках, серед яких — рівень енергії, апетит, настрій, фізична форма та спосіб взаємодії з людиною. Висновок? Власники здебільшого добре відчувають настрій своїх котів, але не все так очевидно, як здається.

Найлегше помітити прості речі: кіт активний, муркоче, охоче грається, тож ми вважаємо, що він щасливий. Якщо він апатичний або хворий, оцінка знижується. Проблема в тому, що деякі важливі сигнали вислизають від уваги власників.

Хорошим прикладом є вага. Виявилося, що надмірна вага котів практично не впливала на оцінку їхнього благополуччя власниками. Навіть якщо кіт, можливо, страждає на ожиріння і є менш активним, багато власників все одно вважають, що все гаразд. Подібно до цього ситуація з віком. Старших котів часто оцінювали так само добре, як і молодших, незважаючи на те, що їхній стан поступово погіршувався.

Вчені перевірили, чи щасливі коти: несподівані результати дослідження

Як пояснює одна з авторок дослідження, Андреа Соммезе, проблема полягає не в відсутності турботи з боку власників, а в тому, як працює людське сприйняття.

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«Ми зосереджуємося на тому, що видно тут і зараз. Це певний вид „сліпоти“ в оцінці», — пояснила вчена

Цікаво, що дослідження також виявило й позитивний момент. Найбільший вплив на благополуччя котів має взаємодія з людиною: спільне перебування, погладжування, розмова чи просто спокійна присутність. Не менш важливою є можливість гратися чи досліджувати оточення. Ці елементи часто випадають з поля зору власників у повсякденній оцінці, оскільки вони не настільки «помітні».

Наразі вчені працюють над розробкою інструментів, які допоможуть краще оцінювати стан тварин у повсякденному житті. А до того часу найголовніше — уважніше спостерігати за котом не лише тоді, коли він муркоче на дивані, а й у його повсякденній поведінці.

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