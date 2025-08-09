Як живеться українці в Нідерландах: чесна розповідь про переваги і труднощі

Нідерланди / © Associated Press

Реклама

Українка Анна Дейнеко, яка перебуває під тимчасовим захистом у Нідерландах, розповіла про свій досвід життя у цій країні.

Про це вона розповіла у коментарі 24 Каналу.

Вона поділилася, що має як позитивні враження, так і певні труднощі.

Реклама

Насамперед Анна відзначає високий рівень життя. За її словами, у Нідерландах високі зарплати, чистота на вулицях, а також шанобливе ставлення до тварин. Це для неї дуже важливо, адже в Україні вона волонтерила у притулку і сама має домашніх улюбленців. Дівчина звертає увагу, що на вулицях майже немає безхатьків і жебраків, а безпритульних тварин фактично немає.

Окрім того, Анна відзначає наявність активного молодіжного середовища та велику українську діаспору, що допомагає адаптуватися до нової країни.

Втім, не всі аспекти життя в Нідерландах викликають захоплення. Серед головних мінусів — вологий клімат та труднощі з пошуком роботи. За словами Анни, влаштуватися на роботу нелегко, адже конкуренція висока, як і в більшості країн Європи.

Ще однією проблемою є доступ до медичних послуг. Дівчина розповіла, що потрапити до лікаря складно, якщо немає загрози життю. Це, за її словами, створює додаткові труднощі для новоприбулих.

Реклама

Попри це, Анна намагається адаптуватися та знаходити позитив у новому середовищі, зберігаючи зв’язок з українською громадою та підтримуючи інших переселенців.

Нагадаємо, у Німеччині заговорили про скорочення соціальної допомоги біженцям з України через низький рівень працевлаштування.