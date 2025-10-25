Яка найменша пляшка пива у світі: відома броварня здивувала розміром

Найменша пляшка пива у світі вміщує лише... одну краплю / © pixabay.com

Данська пивоварна компанія Carlsberg створила крихітну пляшку, наповнену однією краплею лагеру, з етикеткою та герметичною кришкою.

Про це пише The Daily Mail.

Маючи лише 12 мм у висоту, ця чарівна маленька пляшечка приблизно такого ж розміру, як рисове зернятко. Якщо бути точним, він містить лише 0,05 мілілітра (0,005 сантилітра) рідини.

На чудових фотографіях для порівняння показано мініатюрну скляну ємність зі звичайною пляшкою. Відома пивоварня наполягає, що ці зображення не створені штучним інтелектом.

За словами Carlsberg, пляшка — це витвір мистецтва, який має на меті «надихнути людей пити більш відповідально та помірно».

«Щоб пропагувати відповідальне вживання алкоголю, ми представляємо нашу найважливішу ідею за всю історію. Найменша пляшка пива у світі вміщує лише одну двадцяту мілілітра і настільки мала, що її легко не помітити. Але послання набагато ширше — ми хочемо нагадати людям про важливість відповідального вживання алкоголю», — сказав Каспер Даніельссон, керівник відділу комунікацій Carlsberg.

Крихітну скляну пляшку спеціально створила Glaskomponent — шведська компанія, що спеціалізується на видуванні скла для лабораторного обладнання.

Оса Странд, художниця мініатюр зі Швеції, яка раніше створювала деталі для лялькових будиночків, виготовила та нанесла знімну кришку, етикетку та чорнило.

Звісно, ​​порція в 0,05 мілілітра навіть найміцнішого напою, відомого людству, нікого анітрохи не сп’янить. Але в рамках своєї кампанії із заохочення помірного та відповідального вживання алкоголю, Carlsberg наповнив пляшку безалкогольним пивом. Його спеціально зварили на експериментальній пивоварні, щоб забезпечити «насичений смак» і компенсувати невелике дозування.