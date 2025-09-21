ТСН у соціальних мережах

Яка область України має найбільше сусідів: навіть дорослі плутаються з відповіддю

У TikTok запитання вчительки географії про область України з найбільшою кількістю сусідів зібрало тисячі коментарів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Прапор України

Прапор України / © Getty Images

В Україні набрало популярності відео викладачки з ніком Vladislavivna, яка під час уроку географії поставила учням цікаве питання: яка область України має найбільше сусідів?

Відповідний пост вчителька оприлюднила у TikTok.

Учні почали активно відгадувати, називаючи різні варіанти — від Ужгорода й Вінниці до Волині та Житомира. У коментарях до відео користувачі теж долучилися до дискусії, намагаючись порахувати, яка ж область лідирує за кількістю сусідніх регіонів.

Серед варіантів, які називали українці:

  • Вінницька область — межує з 7 областями та Молдовою;

  • Хмельницька область — за словами коментаторів, є рекордсменом серед внутрішніх сусідів;

  • Полтавська та Дніпропетровська області — також згадувалися серед можливих відповідей;

  • навіть штучний інтелект “підказав”, що найбільше сусідів має Дніпропетровщина — аж 8.

Запитання викликало справжню хвилю обговорень у соцмережах: кожен намагався порахувати кордони самостійно, проте єдиної думки так і не дійшли.

