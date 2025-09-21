- Дата публікації
Яка область України має найбільше сусідів: навіть дорослі плутаються з відповіддю
У TikTok запитання вчительки географії про область України з найбільшою кількістю сусідів зібрало тисячі коментарів.
В Україні набрало популярності відео викладачки з ніком Vladislavivna, яка під час уроку географії поставила учням цікаве питання: яка область України має найбільше сусідів?
Відповідний пост вчителька оприлюднила у TikTok.
Учні почали активно відгадувати, називаючи різні варіанти — від Ужгорода й Вінниці до Волині та Житомира. У коментарях до відео користувачі теж долучилися до дискусії, намагаючись порахувати, яка ж область лідирує за кількістю сусідніх регіонів.
Серед варіантів, які називали українці:
Вінницька область — межує з 7 областями та Молдовою;
Хмельницька область — за словами коментаторів, є рекордсменом серед внутрішніх сусідів;
Полтавська та Дніпропетровська області — також згадувалися серед можливих відповідей;
навіть штучний інтелект “підказав”, що найбільше сусідів має Дніпропетровщина — аж 8.
Запитання викликало справжню хвилю обговорень у соцмережах: кожен намагався порахувати кордони самостійно, проте єдиної думки так і не дійшли.