Яка правильна дата святкування Різдва — 25 грудня чи 7 січня: священник пояснив

Відомий священник-блогер Олексій Філюк відверто визнав, що стовідсотково точної дати народження Ісуса немає.

Коли святкувати Різдво: 25 грудня чи 7 січня

Коли святкувати Різдво — 25 грудня чи 7 січня / © Associated Press

На тлі суперечок — то коли ж правильно святкувати Різдво Христове, 25 грудня чи 7 січня — відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини здивував, що точної дати народження Ісуса ми взагалі не знаємо.

Про це він пояснив у своєму Іnstagram.

«Стовідсоткової дати святкування Різдва Христового не знайдете ніде — ні в Біблії, ні в Святому Переданні», — визнав священник.

Проте він нагадав, що у 4 столітті нашої ери церквою було встановлено, що через 9 місяців після свята християнського Благовіщення святкується Різдво, тобто 25 грудня.

«І в будь-якій книжці, де ви не підете, чи в Албанію, чи в Грузію, чи в Україні, чи в Єрусалимі, пише — Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа — 25 грудня», — зазначив Філюк.

Як приклад він навів православну богослужбову книгу 1840 року видання, де Різдво теж вказано 25 грудня. Щоправда, варто зауважити, що Російська імперія до 1918-го жила за юліанським календарем і 25 грудня того часу — це саме 7 січня за новим стилем.

«Щоб, знаєте, між собою не сваритися, браття і сестри, будьмо людьми. А коли хтось святкує, то вже ваша справа індивідуальна. Але більшість православних церков світу святкує 25 грудня. Кажуть, то католицьке Різдво. Чого католицьке? А католики що, не християни? Всі християни. Майже весь світ святкує 25 грудня», — пояснив панотець.

На його думку, найточнішою датою Різдва є 25 грудня.

«Ми готуємося до Різдва. Ось уже через 3 дні буде Різдво. Шануємо Господа. Але не тільки серцями та устами шануємо, а й ділами. Тримаємося Господа. Миримося, благословляємо одне одного. Молимося за мир. Бо нам головне свято, щоб закінчилася війна. А життя з Богом, чи ви святкуєте, чи не святкуєте, воно дуже головне. Через те, що до нього підемо всі. До нього. Не перед людьми відповідь, а перед Богом будемо давати. Тому, дорогі, 25 грудня — найбільш найближча дата святкування Різдва Христового», — підсумував Філюк.

Нагадаємо, що вчені з’ясували точну дату народження Ісуса: і це не 25 грудня 1 року нашої ери, як вважалося раніше.

