Яка страва допоможе дожити до 100 років: «найстаріша сім’я світу» розкрила свій секрет довголіття

Бобовий суп / Ілюстративне зображення

Сім’я Меліс з італійського острова Сардинія отримала світовий рекорд Гіннеса як родина з найвищим сукупним віком, який у 2012 році сягнув 818 років, які прожили три брата та шість сестер. Експерти, які вивчають секрети довголіття, припускають, що значну частину їхнього винятково довгого життя забезпечував щоденний раціон, а саме — одна й та сама обідня страва, яку вони їли роками.

Про це пише LADbible.

Родина Меліс: легенда «блакитної зони»

Родина Меліс, про яку розповідали в документальному фільмі Netflix «Жити до 100: Секрети блакитних зон», походить із регіону, відомого як «блакитна зона» (місцевості у світі, де середня тривалість життя значно вища, ніж в більшості інших місць). У 2012 році троє братів і шість сестер Меліс потрапили до Книги рекордів Гіннеса завдяки їхньому приголомшливому загальному віку, ставши місцевими легендами.

«Середземноморський спосіб життя завжди вважається корисним для довгого, здорового життя, а італійці, зокрема, займають чільне місце у списку довгожителів», — зазначає видання.

На жаль, після отримання нагороди кілька членів родини пішли з життя: найстарша сестра Консолата Меліс померла у 2015 році у віці 108 років, її сестра Клаудіна — у 103 роки, а їхній брат Антоніо — у 97 років.

Бобовий суп та червоне вино

Ключовим елементом довголіття родини Меліс виявилася дієта. Протягом багатьох років сім’я незмінно їла одну й ту ж страву на обід: густий мінестроне-суп із овочів та трьох видів бобових. Для його приготування використовували нут, квасолю пінто та білу квасолю.

На додачу до супу подавали шматочок закваскового хліба, а запивали обід маленьким келихом червоного вина (близько 90 грамів).

Експерти схвалюють таку модель харчування. Це дуже здоровий рослинний обід, який має високу поживну цінність. Мінестроне, насичений бобами, сповнений поживних речовин, білка та клітковини і водночас майже не містить холестерину. Дослідники, які вивчають довгожителів, з’ясували, що хороше здоров’я кишківника та надходження всіх необхідних речовин із раціону значно знижують ризик захворювань.

