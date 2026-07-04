Яка температура небезпечна для котів: названо критичну межу спеки

Кіт / © pexels.com

Реклама

У літню спеку небезпека перегріву стосується не лише людей, а й домашніх тварин. Для котів температура повітря понад 38°C вважається небезпечною, однак дискомфорт вони можуть відчувати вже за 27–37°C. Саме тому в спекотні дні власникам радять уважно стежити за поведінкою та самопочуттям своїх улюбленців.

Про це повідомило видання Pet MD.

Фахівці наголошують, що коти, як і люди, є теплокровними тваринами. Температуру їхнього тіла регулює гіпоталамус — структура головного мозку, яка підтримує її в межах норми. У середньому температура тіла кішок становить 38,1–39,2°C.

Реклама

На відміну від людей, коти майже не пітніють, тому охолоджуються іншими способами. Вони можуть частіше дихати, шукати прохолодні місця в будинку або лягати на холодні поверхні, наприклад плитку. Якщо ж цих механізмів недостатньо, існує ризик перегріву.

Експерти зазначають, що температура навколишнього середовища понад 38°C уже є надто високою для котів. Якщо ж температура тіла піднімається вище 41,1°C, в організмі можуть початися серйозні порушення. Зокрема, можливі порушення згортання крові, ниркова недостатність, судоми, а в найтяжчих випадках — загибель тварини.

Водночас найкомфортніше здорові дорослі коти почуваються за температури в приміщенні 20–27°C. Хоча термонейтральна зона для котів становить приблизно 30–38°C, у більшості осель температура нижча, оскільки люди комфортніше почуваються в прохолодніших умовах.

Фахівці також зазначають, що перебування за температури 29–32°C без достатньої кількості води та тіні не повинно тривати довше ніж 15–30 хвилин. Якщо температура повітря перевищує 38°C, це вже розглядається як надзвичайно небезпечна ситуація навіть за короткочасного впливу.

Реклама

Визначити, що тварині занадто спекотно, можна за низкою симптомів. Серед них — млявість, зниження активності та апетиту, слинотеча, блювання, діарея, порушення координації рухів, зміни поведінки, важке дихання, задишка або дихання з відкритим ротом. Також кішка може наполегливо шукати прохолодні поверхні для відпочинку. У тяжких випадках можливі тремор, судоми, непритомність, яскраво-червоні або синюшні ясна, а також кровотечі з носа, ясен чи сечовивідних шляхів.

За появи будь-яких ознак перегріву ветеринари рекомендують негайно звернутися по медичну допомогу. До цього тварину слід перенести у тінь або прохолодне місце, забезпечити циркуляцію повітря за допомогою вентилятора та обережно охолодити прохолодним вологим рушником або водою, не занурюючи голову.

Щоб зменшити ризик перегріву, власникам радять у спекотні дні тримати котів у приміщенні, а прогулянки та активні ігри переносити на ранкові або вечірні години. Також рекомендується закривати жалюзі, щоб будинок менше нагрівався, постійно забезпечувати доступ до свіжої води, заохочувати тварину більше пити, за потреби додавати до раціону вологий корм і використовувати охолоджувальні килимки або заморожені ласощі.

Нагадаємо, багато продуктів, які люди вживають щодня, можуть становити небезпеку для котів. Ветеринари назвали вісім найризикованіших продуктів і пояснили, чому діяти потрібно ще до появи симптомів.

Реклама

Новини партнерів