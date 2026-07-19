Яка зброя є найдавнішою у світі: вчені розповіли про трьох головних претендентів

Найдавніша зброя у світі / Фото: ілюстративне / © Unsplash

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Сучасні технології змушують асоціювати слово «зброя» з ракетами чи вогнепальними видами, проте археологічні знахідки доводять, що схожа зброя існувала сотні тисяч років тому. Що відомо про найдавнішу у світі зброю?

Про це пише Live Science.

Якою є найдавніша зброя у світі

Професор антропології Вашингтонського університету в Сіетлі Бен Фіцг’ю пояснює, що загалом зброєю вважають об’єкти, які використовувалися для насильства щодо інших живих істот — як під час конфліктів між гомінінами, так і для полювання.

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Водночас науковці не кваліфікують як зброю будь-який предмет, здатний завдати шкоди. Засновник Товариства бойової археології Рольф Вармінг зазначає, що контекст і наміри вкрай важливі: під час розкопок фахівці шукають сліди оброблення кісток тварин або специфічний знос на самих артефактах.

Наразі дослідники виділяють три головні знахідки, які змагаються за статус найдавнішої зброї в історії.

Спис із Клактона

Вік цього артефакту оцінюють у понад 400 тисяч років. Знайдений у 1911 році в Клактон-он-Сі, що в Англії, 37-сантиметровий дерев’яний наконечник, виготовлений із тису, є частиною довшого ратища. Вважається, що спис зламався під час полювання або був пошкоджений навмисно під час ритуалу.

Наразі він зберігається в Музеї природознавства в Лондоні як найстаріший відомий фрагмент дерев’яного списа. Оскільки найдавнішим викопним решткам Homo sapiens близько 300 тисяч років, цю зброю створили предки сучасної людини — гейдельберзькі люди або неандертальці, які, судячи з форми інструмента, практикували коопероване полювання.

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Фото: Annemieke Milks

Списи та метальні палиці зі Шенінгена

З 1992 року на розкопках у Німеччині виявили від 20 до 25 дерев’яних предметів віком від 200 000 до 300 000 років, переважно з ялини та сосни. За даними Дослідницького музею Шенінгена, це найдавніша повністю збережена дерев’яна зброя у світі.

Двометрові списи та 65-сантиметрові метальні палиці тривалий час приписували гейдельберзьким людям, проте дослідження 2025 року припускає, що це могла бути робота неандертальців. Цю зброю загострювали та гартували за допомогою вогню.

Рольф Вармінг зауважує, що ці знахідки свідчать про чітке розуміння матеріалів тогочасними гомінінами та використання різних тактик полювання залежно від відстані до цілі.

Фото: Volker Minkus

Кам’яні наконечники з Кату Пан 1

У Південній Африці археологи виявили кам’яні наконечники віком 500 тисяч років. Сліди зносу на їхніх краях та форма основи вказують на те, що вони кріпилися до руків’я або ратища. Створити їх могли гейдельберзькі люди для полювання із засідки.

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Проте частина дослідників вважає ці докази суперечливими, оскільки дерев’яних ратищ поруч знайдено не було, що залишає ймовірність використання знахідок як звичайних кам’яних інструментів.

Органічні матеріали, такі як дерево чи сухожилля, швидко руйнуються з часом, тому багато зразків давньої зброї просто не дійшли до наших днів. Проте вивчення цих залишків дає змогу зрозуміти, як наші предки комбінували матеріали, ділилися знаннями та кооперувалися.

На думку Рольфа Вармінга, серед трьох претендентів на звання найдавнішої зброї у світі без сумніву виграє спис із Клактона.

Археологи відкопали найдавніші дерев’яні знаряддя праці

Нагадаємо, на півострові Пелопоннес у Греції археологи виявили найдавніші у світі збережені дерев’яні інструменти віком 430 тисяч років. Завдяки унікальним умовам вологого ґрунту та браку кисню, на місці розкопок Маратуса законсервувалися 81-сантиметрова палиця-копачка зі слідами обробки та маленький клин, очищений від кори. Ця знахідка відсуває докази використання подібних знарядь щонайменше на 40 000 років.

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Оскільки наш вид, Homo sapiens, з’явився приблизно на 130 тисяч років пізніше, авторами інструментів були інші гомініди — ймовірно, гейдельберзькі люди або ранні неандертальці. Поруч із предметами вчені також виявили рештки тогочасних тварин — стародавніх слонів, бегемотів, оленів та кабанів, для яких ця місцевість була «оазою комфорту» під час льодовикового періоду.

Дослідження, опубліковане в журналі PNAS, доводить, що доісторичні люди не покладалися лише на камінь. Вони чудово розуміли властивості деревини та вміли адаптувати її під свої повсякденні потреби.

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