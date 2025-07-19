Яке найгірше місце для жінок-туристок: мандрівниця, яка відвідала 30 країн, відповіла

Найгірше місце на планеті для туристок — відома мандрівниця назвала / © Unsplash

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Мандрівниця, яка каже, що любить досліджувати світ на самоті, розповіла про єдине місце, де вона почувалася справді небезпечно та некомфортно.

Про це пише Daily Mail.

30-річна жінка розповіла, що послухалася рекомендації свого вчителя з пілатесу відвідати карибський острів Ямайка. Її запевнили, що це місце безпечне для жінок, які подорожують самостійно.

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Перебування на популярному острові відпочинку почало псуватися, коли вона найняла приватного водія, щоб той відвіз її до туристичних місць Марта-Брей та Блу-Діул.

Вона розповіла, що водій, здавалося, був зациклений на її сексуальному житті та на тому, чи матиме вона дітей.

«Він був справді огидним і постійно розпитував мене про моє сексуальне життя, наполягаючи на тому, що мені потрібно якомога швидше народити дітей», — пригадала туристка.

Подальше спілкування з місцевими було нічим не кращим.

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«Я не могла ступити й кроку, щоб якийсь збоченець не сказав, що я гаряча чи щось таке», — зазначила мандрівниця.

А під час відвідування відомого пляжу Ямайки вона сказала, що в якийсь момент за нею стежили, і вона чула численні крики.

«Було так страшно знати, що чоловіки спостерігають за мною та стежать за мною. Я справді не рекомендую подорожувати Ямайкою на самоті», — каже туристка.

Жінка також каже, що під час своєї поїздки була свідком гомофобної мови.

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Користувачі у коментарях погодилися, що острів гарний для відвідування, але не завжди є безпечним середовищем для жінок.

«Чесно кажучи, Ямайка недружня до жінок. Я б ніколи не повернулася туди, якби мене не супроводжував чоловік», — сказала одна коментаторка.

Експерти попереджають про випадки сексуального насильства та зґвалтування туристів та відвідувачів, а також застерігають: будьте обережні, користуючись додатками для знайомств на Ямайці, особливо тими, що використовуються ЛГБТ+ спільнотою.

Були випадки, коли злочинці використовували додатки, щоб заманити жертв на зустріч у громадському місці, але потім нападали на них та грабували.

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Країна залишається найбільшим англомовним островом у Карибському басейні та щорічно приваблює понад 4 мільйони відвідувачів завдяки своїм прекрасним пляжам, виробництву рому та знаковим постатям, включаючи Боба Марлі.

Раніше стало відомо, яка країна першою піде під воду через зміну клімату.