Експертка з питань стосунків назвала ключові тривожні ознаки, які можуть свідчити про несумісність пари, навіть якщо між партнерами є сильна хімія та взаємне тяжіння.

Про це пише Unilad.

Фахівчиня зазначає: побудова здорових стосунків завжди є викликом, адже люди — складні, а обставини життя не завжди збігаються. Навіть якщо здається, що партнер «той самий», час або життєвий етап можуть виявитися невдалими для обох.

Звісно, ідеальних людей не існує, тому ігнорування окремих недоліків партнера є цілком природним. Однак, за словами експертки, є сигнали, які не варто залишати без уваги, адже вони можуть вказувати на глибшу несумісність.

Експертка з питань стосунків у застосунку для знайомств Happn Клер Реньє розповіла виданню, які саме «червоні прапорці» повинні насторожити на початкових етапах стосунків.

За її словами, початкове захоплення часто маскує серйозні розбіжності між партнерами.

«Раннє захоплення може легко приховати розбіжності в підході людей до фінансів, сім’ї або політичних поглядів, але з часом ці розбіжності, як правило, виходять на поверхню», — пояснила Реньє.

Одним із найсерйозніших тривожних сигналів вона називає фундаментальну невідповідність цінностей.

«Якщо ви постійно не погоджуєтеся в найважливіших питаннях або йдете на компроміси, які спричиняють дискомфорт, це може бути ознакою того, що вам бракує довгострокової, справжньої сумісності, навіть якщо між вами є хімія», — наголосила експертка.

Реньє додала, що сварки та розбіжності — нормальна частина будь-яких стосунків. Водночас вирішальним є те, як саме пара поводиться у складні моменти.

«Іншим тривожним сигналом є те, що один з партнерів постійно уникає глибоких розмов, ігнорує почуття іншого або не може проявити емпатію в скрутні часи. Стосунки можуть почати здаватися односторонніми і незбалансованими», — зазначила вона.

Експертка підкреслила: сумісність не означає повної відсутності конфліктів. Йдеться про емоційне розуміння, підтримку та взаємну залученість.

Окрему увагу Реньє радить звернути на стиль вирішення конфліктів.

«Нарешті, зверніть увагу на те, як ви вирішуєте розбіжності. Якщо суперечки часто закінчуються відмовою від спілкування, захисною позицією або невирішеною напругою, це може вказувати на несумісність стилів спілкування», — пояснила вона.

За словами експертки, якщо до цього додається небажання партнера говорити відверто або обговорювати складні теми, це може свідчити про проблеми у довгостроковій перспективі.

«Здорові стосунки вимагають спільної готовності слухати, адаптуватися і зростати разом», — підсумувала Реньє.

