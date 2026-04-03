Які яйця принесуть вам удачу та щастя цього Великодня: основні кольори та їхнє значення

В який колір фарбувати яйця на Великдень

Ще століття тому українці не фарбували яйця «для краси». Кожен колір ніс у собі глибокий сенс і магічну силу. Тому вибір кольору — це не випадковість, а важливий ритуал, що заряджає дім позитивом.

Що означає колір крашанок

Червоні яйця — символ життя, краси та відродження.

Коричневі — добробут в родині та родючість землі.

Зелені — здоров’я для всієї родини.

Жовті — удача, багатство та захист від бід.

Сині — оберіг від злих сил і заступництво ангелів.

Помаранчеві — успіх, процвітання та позитивна енергія.

Коли краще фарбувати яйця

Щоб крашанки «працювали», фарбувати їх варто в Чистий четвер, Страсну п’ятницю або Велику суботу. Саме в ці дні вони наповнюються святковою енергетикою та приносять у дім справжнє диво.

Кольори, яких варто уникати

Не фарбуйте яйця в чорний або надто темні відтінки. Наші предки вірили, що такі кольори блокують позитивну енергію і можуть накликати неприємності.