- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 3035
- Час на прочитання
- 1 хв
Які яйця принесуть вам удачу та щастя цього Великодня: основні кольори та їхнє значення
Великдень — це не просто свято, а справжнє джерело тепла та родинного затишку. В Україні його завжди зустрічають із ароматною паскою та яскравими крашанками, які, як вірили наші предки, можуть приносити щастя, здоров’я та добробут у дім.
Ще століття тому українці не фарбували яйця «для краси». Кожен колір ніс у собі глибокий сенс і магічну силу. Тому вибір кольору — це не випадковість, а важливий ритуал, що заряджає дім позитивом.
Що означає колір крашанок
Червоні яйця — символ життя, краси та відродження.
Коричневі — добробут в родині та родючість землі.
Зелені — здоров’я для всієї родини.
Жовті — удача, багатство та захист від бід.
Сині — оберіг від злих сил і заступництво ангелів.
Помаранчеві — успіх, процвітання та позитивна енергія.
Коли краще фарбувати яйця
Щоб крашанки «працювали», фарбувати їх варто в Чистий четвер, Страсну п’ятницю або Велику суботу. Саме в ці дні вони наповнюються святковою енергетикою та приносять у дім справжнє диво.
Кольори, яких варто уникати
Не фарбуйте яйця в чорний або надто темні відтінки. Наші предки вірили, що такі кольори блокують позитивну енергію і можуть накликати неприємності.