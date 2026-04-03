3035
1 хв

Які яйця принесуть вам удачу та щастя цього Великодня: основні кольори та їхнє значення

Великдень — це не просто свято, а справжнє джерело тепла та родинного затишку. В Україні його завжди зустрічають із ароматною паскою та яскравими крашанками, які, як вірили наші предки, можуть приносити щастя, здоров’я та добробут у дім.

Тетяна Мележик
В який колір фарбувати яйця на Великдень

В який колір фарбувати яйця на Великдень

Ще століття тому українці не фарбували яйця «для краси». Кожен колір ніс у собі глибокий сенс і магічну силу. Тому вибір кольору — це не випадковість, а важливий ритуал, що заряджає дім позитивом.

Що означає колір крашанок

  • Червоні яйця — символ життя, краси та відродження.

  • Коричневі — добробут в родині та родючість землі.

  • Зелені — здоров’я для всієї родини.

  • Жовті — удача, багатство та захист від бід.

  • Сині — оберіг від злих сил і заступництво ангелів.

  • Помаранчеві — успіх, процвітання та позитивна енергія.

Коли краще фарбувати яйця

Щоб крашанки «працювали», фарбувати їх варто в Чистий четвер, Страсну п’ятницю або Велику суботу. Саме в ці дні вони наповнюються святковою енергетикою та приносять у дім справжнє диво.

Кольори, яких варто уникати

Не фарбуйте яйця в чорний або надто темні відтінки. Наші предки вірили, що такі кольори блокують позитивну енергію і можуть накликати неприємності.

