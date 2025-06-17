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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Які напої в жодному разі не можна пити в літаку: стюардеса розповіла чому

Бортпровідниця з 22-річним стажем пояснила, які напої не варто вживати в літаку. Один із них — доволі неочікуваний.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Літак

Літак / © Associated Press

Сью Фогвелл, яка має понад 22 роки досвіду роботи бортпровідницею, попереджає: «Я завжди уникаю коктейлю „Кривава Мері“ або томатного соку під час польоту».

Про це пише Mail.Online.

Причина — високий вміст натрію. За словами Фогвелл, сіль у поєднанні з сухим повітрям у салоні сприяє швидкому зневодненню організму. А коли до цього додається ще й алкоголь — організм втрачає вологу ще швидше.

Кривава Мері — це не лише сіль, а й горілка. Відомо, що алкоголь зневоднює тіло, а в умовах зниженого тиску в літаку цей ефект посилюється. Тому навіть Національна служба охорони здоров’я радить обмежити споживання алкоголю на борту.

Сью Фогвелл також не радить пити воду з-під крана в літаку. За її словами, вона «ніколи» не вживає таку воду — а також напої на її основі, зокрема чай і каву.

Причина — система подачі води на борту: вона надходить із баків, чистота яких не завжди гарантується. Це створює ризики для здоров’я.

Якщо вам хочеться освіжитися під час перельоту, обирайте бутильовану воду або соки з низьким вмістом солі та без алкоголю. Легкі, негазовані напої краще підтримають ваш водний баланс.

Популярність певних напоїв у небі не завжди означає їхню користь. Бортпровідники, які спостерігають за реакцією пасажирів щодня, точно знають, що може піти не так. Тож перед замовленням Кривавої Мері наступного разу — згадайте пораду Сью.

Нагадаємо, раніше ми писали, про 7 простих, але ефективних порад, які зроблять будь-яку мандрівку комфортнішою, дешевшою і безпечнішою.

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