Які нації виявилися найбільш егоцентричними: дослідження нарцисизму серед країн світу

Найбільш нарцисичні та скромні нації планети

Реклама

Довгий час у масовій культурі панувала думка, що Сполучені Штати є епіцентром індивідуалізму та самозакоханості. Проте останнє дослідження нарцисизму, результати якого були опубліковані в журналі Psychological Science, змушує змінити ці уявлення. Міжнародна група вчених проаналізувала дані понад 45 000 людей із 53 країн світу, щоб з’ясувати, як насправді розподіляється рівень егоцентризму на планеті.

Які нації найбільш егоцетричні: неочікувані лідери

Результати виявилися сенсаційними. США посіли лише 16-те місце у загальному рейтингу.

Натомість лідерами за рівнем нарцисизму стали такі країни, як Німеччина, Ірак, Китай, Непал та Південна Корея. Ці дані свідчать про те, що високий рівень зосередженості на собі не є рисою лише західних індивідуалістичних суспільств. Навпаки, у країнах із колективістською культурою (як-от Китай чи Південна Корея) нарцисизм може проявлятися через гостре суперництво та прагнення домінувати, щоб забезпечити статус своєї групи чи родини.

Реклама

Психологи розділяють нарцисизм на два основні типи — «захоплення» (потреба у визнанні та увазі) та «суперництво» (прагнення бути кращим за інших будь-якою ціною). Виявилося, що в країнах-лідерах переважає саме агресивне суперництво, тоді як американський нарцисизм частіше проявляється у м’якшій формі самомилування, що й дозволило іншим націям випередити Штати в загальному заліку.

Найбільш скромні нації планети

На іншому кінці списку опинилися країни, де рівень індивідуального егоцентризму є найнижчим.

Найменш нарцисичними націями було визнано мешканців Сербії, Ірландії, Великої Британії, Нідерландів та Данії. У цих суспільствах культурні норми та виховання традиційно спрямовані на стриманість, емпатію та повагу до інтересів оточуючих, що стримує ріст особистих амбіцій за рахунок інших.

Чинники егоїзму — вік та стать

Дослідження показало, що вік та стать є універсальними факторами, які впливають на рівень егоцентризму незалежно від країни проживання.

Реклама

Найвищі показники нарцисизму стабільно фіксуються серед молоді. Психологи пояснюють це еволюційною необхідністю: на етапі становлення особистості людині потрібна висока впевненість у собі для пошуку партнера, побудови кар’єри та боротьби за місце в соціумі. Проте з роками цей показник природним чином знижується. Процес «психологічного дозрівання» зміщує фокус із власних амбіцій на турботу про родину та суспільство, що сприяє виживанню людства як виду.

Ще однією незмінною закономірністю є те, що чоловіки в середньому виявляють вищий рівень егоцентризму, ніж жінки. Це стосується як потреби у визнанні, так і схильності до відкритого суперництва. Такий розрив зумовлений поєднанням гормональних факторів та історичних соціальних ролей, де чоловічий успіх часто пов’язувався з домінуванням та демонстрацією влади. Хоча в індивідуалістичних культурах ця різниця поступово скорочується, загальна тенденція залишається стабільною для всіх досліджуваних націй.

Новини партнерів