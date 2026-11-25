к вибрати новорічну гірлянду: що означають позначки IP / © pexels.com

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Перш ніж купувати гірлянду, варто звернути увагу на позначення, яке часто залишається без уваги, — IP.

Ці дві літери та цифри поруч із ними підкажуть, чи можна використовувати гірлянду у приміщенні, чи вона витримає дощ і сніг. Якщо неправильно вибрати освітлення для вулиці, воно може швидко вийти з ладу, а в деяких випадках створити небезпеку. Про це пишуть в Kobieta.

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Що означають цифри на новорічних гірляндах

Маркування IP вказує на рівень захисту електричного пристрою від пилу, твердих предметів і води. Після літер зазвичай стоять дві цифри: перша відповідає за захист від твердих частинок, друга — від вологи.

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Чим більші цифри, тим вищий рівень захисту за відповідним показником. Саме тому гірлянди з однаковим зовнішнім виглядом можуть мати різне призначення.

Наприклад, модель для сухої кімнати не обов’язково підійде для відкритого балкона. А гірлянда, яку можна використовувати надворі, не завжди витримає прямий контакт із водою.

IP20: гірлянди для дому

Якщо ви шукаєте гірлянду для ялинки у вітальні, декору вікон або святкової композиції на полиці, найчастіше зустрічатимете моделі з маркуванням IP20.

Перша цифра 2 означає, що корпус захищений від проникнення твердих предметів розміром від 12,5 мм. Друга цифра 0 вказує на відсутність спеціального захисту від води.

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Такі гірлянди підходять для сухих приміщень. Їх можна використовувати для прикрашання ялинки, кімнати чи інших елементів інтер’єру, якщо це передбачено інструкцією.

Водночас IP20 — не найкращий варіант для відкритого балкона, тераси або саду. Дощ, сніг чи навіть конденсат можуть пошкодити освітлення.

IP44: варіант для балкона та місць, де можливі бризки

Гірлянди з маркуванням IP44 мають захист від твердих предметів діаметром від 1 мм і бризок води, які потрапляють на корпус з різних напрямків.

Саме такі моделі часто розглядають для балконів, терас або інших місць, де освітлення може контактувати з вологою. Проте перед покупкою варто перевірити, чи виробник дозволяє використовувати конкретну гірлянду на відкритому повітрі.

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Якщо балкон не засклений і на нього потрапляє дощ або сніг, краще не покладатися лише на позначення IP44. Важливо, щоб захистом були обладнані також кабель, роз’єми та блок живлення.

IP65: для фасаду, саду та вуличного декору

Якщо плануєте прикрашати будинок зовні, дерева, огорожу чи подвір’я, варто придивитися до гірлянд із маркуванням IP65.

Перша цифра 6 означає, що корпус повністю захищений від пилу. Друга цифра 5 вказує на стійкість до водяних струменів з різних напрямків.

Такі гірлянди можуть використовуватися на вулиці, зокрема там, де на них потрапляють опади. Вони підходять для декорування фасадів, садових конструкцій та інших зовнішніх елементів, якщо виробник передбачив таке використання.

Але навіть IP65 не означає, що абсолютно всі частини гірлянди можна залишати під водою. Перед монтажем перевірте, чи захищені від вологи з’єднання, блок живлення та місця підключення до електромережі.

IP67: захист від пилу та тимчасового занурення у воду

Гірлянди з маркуванням IP67 мають повний захист від пилу. Крім того, за стандартних умов випробування вони можуть витримувати тимчасове занурення у воду на глибину до 1 метра протягом 30 хвилин.

Такий рівень захисту може бути корисним для декору в місцях, де ризик контакту з водою вищий. Однак це не означає, що гірлянду можна постійно тримати у воді або використовувати для підсвічування басейну.

Для таких умов потрібні спеціальні пристрої, які мають відповідне призначення та характеристики.

Яку гірлянду вибрати для балкона, тераси чи саду

Перед покупкою подумайте, де саме буде висіти гірлянда і чи потраплятимуть на неї опади.

Для ялинки у квартирі або декору кімнати зазвичай достатньо IP20. Якщо хочете прикрасити балкон, спочатку з’ясуйте, чи він засклений і чи може там з’являтися волога. Для відкритих балконів і терас краще обирати моделі, які виробник дозволяє використовувати надворі.

Для фасаду будинку, дерев у саду або огорожі варто шукати вуличні гірлянди з відповідним захистом від пилу та води. IP65 може бути хорошим варіантом для таких завдань, але все залежить від конструкції конкретного виробу.

Якщо гірлянда має водостійкі лампочки, це ще не означає, що її блок живлення або роз’єми також захищені від дощу. Перевіряйте характеристики всього комплекту.

Що ще потрібно перевірити перед купівлею

Маркування IP допомагає зрозуміти, де можна використовувати гірлянду, але не варто обмежуватися лише ним.

Перед покупкою зверніть увагу на кілька моментів:

чи призначена гірлянда для використання на вулиці;

чи захищені від вологи кабель, роз’єми та блок живлення;

чи можна використовувати її за низьких температур;

чи є на упаковці інструкція з монтажу та експлуатації;

чи відповідає гірлянда умовам, у яких ви плануєте її встановити.

Якщо плануєте прикрашати будинок зовні, краще одразу обрати модель, розраховану на вуличне використання. Це допоможе уникнути проблем під час свят і не доведеться замінювати освітлення після першого дощу чи снігопаду.

FAQ

Що означає IP44 на новорічній гірлянді?

Маркування IP44 означає, що гірлянда захищена від твердих предметів розміром від 1 мм та від бризок води з різних напрямків. Такі моделі можуть підходити для балконів, терас і деяких вуличних зон. Перед використанням надворі потрібно перевірити рекомендації виробника.

Чи можна використовувати гірлянду IP20 на вулиці?

Гірлянди IP20 не мають спеціального захисту від води, тому їх призначення — переважно сухі приміщення. Вішати їх на відкритому балконі, фасаді, деревах або в саду не рекомендується. Для вулиці краще вибрати гірлянду, яка має відповідний захист від вологи та прямо призначена для зовнішнього використання.

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